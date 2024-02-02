الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وزارة الشباب والرياضة تنظم ورشة حول "التعبير من خلال الفن" بمعرض الكتاب (فيديو)

ورشة التعبير من خلال
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب

نظم جناح وزارة الشباب والرياضة ورشة توعوية للأطفال من سن 11 وحتى 18 عام، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، حول التعبير من خلال الفن.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وحرص القائمون على الورشة بتقديم عدة نصائح للأطفال حول التعبير عن المشاعر أو العواطف والحالات الذهنية التي تثيرها الأشياء أو الأحداث في نفوسهم من خلال الرسم.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
ورشة التعبير من خلال الفن بمعرض الكتاب
الفن معرض الكتاب جناح وزارة الشباب والرياضة ورشة توعوية للأطفال معرض القاهره الدولي للكتاب

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