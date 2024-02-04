"الهيئة العامة للاستعلامات" تعرض أقدم مجلد توثيقي للصحافة بمعرض الكتاب

يعرض جناح الهيئة العامة للاستعلامات في معرض الكتاب بدورته الـ55، والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، أقدم مجلد توثيقي للصحافة منذ عام 1935 الذي يعد مرجعًا لمعلومات عن الحياة الاجتماعية والثقافية مما لم يتم توثيقه في وثائق تاريخية أخرى.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



ويفصح المجلد عن وجهات نظر المحررين والأدباء في أحداث عصرهم، لذلك يعد مرجعًا أساسيًا للعديد من العلوم الاجتماعية المهتمة بالظواهر التاريخية المختلفة؛ فالمجلد يؤرخ الظواهر والأحداث التاريخية قبل وبعد وأثناء وقوعها.



تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

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