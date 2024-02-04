مسابقة لتنمية ذكاء الطفل بمعرض الكتاب في المجالات المختلفة (فيديو)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، في يومه الحادي عشر إقبالا ملحوظا على أجنحته المختلفة، حيث تألقت بعضهم في عرض منتجاتهم عبر وسائل مبتكرة منها المسابقات للأطفال، لتنمية مهارتهم.

تحدث وائل محمد، المسؤول في جناح شركة الشرق الأوسط للبرمجيات في عن أهمية الابتكار والتطوير في مجال التعليم التفاعلي، حيث يُقدم الجناح سلسلة من تقنيات هذا النوع عبر شاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر، كما يتم عرض البيانات والمعلومات في مختلف المجالات.

وأضاف السلسلة مقسمة إلى أربع مجموعات تعليمية متنوعة، تبدأ بمجموعة كتب اللغة العربية للأطفال، وتتضمن أيضًا مجموعة لتبسيط العلوم لفئة الأعمار من 3 إلى 16 سنة، وسلسلة مخصصة لتنمية المهارات، إلى جانب سلسلة مختصة في تعلم اللغات وأخرى لتنمية الذكاء، ويتوفر أيضًا 12 تطبيقًا محمولًا يعملون على تسهيل وتشغيل هذه السلاسل.

وتميز الجناح بعرض هذه السلاسل بخصم 50٪ على فلاشات خاصة خلال الأيام الأخيرة للمعرض، حيث يسعى الجناح إلى تعزيز تفاعل الزوار مع التعلم الإلكتروني وتوفير أدوات تعليمية حديثة وفعالة.



وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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