الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسابقة لتنمية ذكاء الطفل بمعرض الكتاب في المجالات المختلفة (فيديو)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، في يومه الحادي عشر إقبالا ملحوظا على أجنحته المختلفة، حيث تألقت بعضهم في عرض منتجاتهم عبر وسائل مبتكرة منها المسابقات للأطفال، لتنمية مهارتهم.

تحدث وائل محمد، المسؤول في جناح شركة الشرق الأوسط للبرمجيات في عن أهمية الابتكار والتطوير في مجال التعليم التفاعلي، حيث يُقدم الجناح سلسلة من تقنيات هذا النوع عبر شاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر، كما يتم عرض البيانات والمعلومات في مختلف المجالات.

وأضاف السلسلة مقسمة إلى أربع مجموعات تعليمية متنوعة، تبدأ بمجموعة كتب اللغة العربية للأطفال، وتتضمن أيضًا مجموعة لتبسيط العلوم لفئة الأعمار من 3 إلى 16 سنة، وسلسلة مخصصة لتنمية المهارات، إلى جانب سلسلة مختصة في تعلم اللغات وأخرى لتنمية الذكاء، ويتوفر أيضًا 12 تطبيقًا محمولًا يعملون على تسهيل وتشغيل هذه السلاسل.

وتميز الجناح بعرض هذه السلاسل بخصم 50٪ على فلاشات خاصة خلال الأيام الأخيرة للمعرض، حيث يسعى الجناح إلى تعزيز تفاعل الزوار مع التعلم الإلكتروني وتوفير أدوات تعليمية حديثة وفعالة.

txt

45 %.. خصومات على أسعار الكتب في معرض القاهرة الدولي

txt

معروضات "الحُلي" الذهبية والفضية تجذب أطفال معرض الكتاب


وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

IMG-20240204-WA0007
IMG-20240204-WA0007
IMG-20240204-WA0006
IMG-20240204-WA0006
معرض القاهره الدولي للكتاب منتجاتهم للاطفال وائل محمد التعليم التفاعلي الجناح

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين