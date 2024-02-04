الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معروضات "الحُلى" الذهبية والفضية تجذب أطفال معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

جذبت معروضات الحُلي الذهبية والفضية، أطفال معرض القاهرة الدولي للكتاب، في يومه الـ11، داخل جناح «أيادي مصر» المُقام بقاعة رقم 3، واحتوى الجناح المصري على العديد من المشغولات المتنوّعة، التي صُنعت بأيادٍ مصرية خالصة، والذي توافد عليها الزوَّار منذ اليوم الأول لمعرض الكتاب.

وتوافد زوَّار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المُقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في التجمع الخامس، للاستمتاع بأنشطة وفعاليات المعرض في يومه الـ11، والمقرر انتهاء فعالياته مساء الثلاثاء المقبل.

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خطاط معرض الكتاب يرسم البهجة على وجوه الزوار

وشهدت الأيام الماضية إقبالًا كثيفًا من مختلف الجنسيات على معرض الكتاب، خاصة الأسر والأطفال، والذي بدأ 24 يناير الماضي، وينتهي في السادس من فبراير الجاري.


معرض الكتاب

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير الجاري، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وتجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، خلال 10 أيام من استقبال الجمهور، إجمالي عدد زائريه بكل أيام المعرض العام الماضي، حيث وصل عدد زائريه اليوم السبت 3 فبراير 2024، نحو 305،185 زائر، ليصل بذلك إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى  3،808،624 زائر.

إقبال غير مسبوق

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن الإقبال الجماهيرى غير المسبوق اليوم، والذي شهدته ساحات المعرض، يُمثل مشهدًا حضاريًا متميزًا يؤكد حالة الشغف الرائعة لدى المصريين، ورغبتهم الكبيرة في تلقي المعارف والفنون المتعددة، وهو ما يحقق الكثير من طموحات ومستهدفات وزارة الثقافة إزاء تنظيمها المعرض، ليصبح المعرض نافذة المصريين المُضيئة لعالم الفكر والثقافة والإبداع، وطريقهم نحو الجمهورية الجديدة التي تضع الثقافة في مقدمة أولوياتها، مُشيرة إلى أن المعرض كان خير مُعبرٍ عن الهوية والثقافة المصرية".

ووجهت وزيرة الثقافة، الشكر للقائمين على تنظيم المعرض والإعداد لفعالياته المتعددة، وحثتهم على بذل المزيد والاستمرار في تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور المصري، خلال أيامه المقبلة المتبقية.

يذكر أن الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تستمر حتى 6 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

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