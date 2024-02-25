بالعباية والشال.. معرض "ديارنا" يتضامن مع الشعب الفلسطينى

يشهد معرض ديارنا للحرف التراثية هذا العام، مشاركة عدد من الدول منها فلسطين التي شاركت بجناح عرضت فيه عددًا من المنتجات التراثية الفلسطينية التي لاقت إقبالًا كبيرًا من الزوار تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

فلسطينية: مشاركتنا فى معرض ديارنا مقاومة ناعمة.. والحرب ستنتهى وسنعود لوطنا

قالت إحدى سيدات رابطة المرأة الفلسطينية في مصرواللاتي يشاركن لأول مرة في معرض ديارنا للحرف اليدوية، فى البداية أود أن أتوجه بالشكر والتقدير لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يقدمه لنا من دعم متواصل سواء داخل مصر أو داخل فلسطين.

وأضافت: "أنه رغم الأحداث الجارية حاليًا فى غزة وفلسطين، سهلت وزارة التضامن لنا كافة الإجراءات ووفرت كافة أشكال الدعم من أجل المشاركة في ديارنا هذا العام، وهو ما شجعنا على المشاركة في المعرض لإظهار التراث والموروث الفلسطيني من خلال معروضات متنوعة قمن بإنتاجها يدويًا منها الشيلان والأثواب والمعلقات والمنتجات الخشبية بجانب الأكل الفلسطيني كالزعتر، الدقة، والمرامية، منتجاتنا متنوعة تضم كافة أعمال المرأة الفلسطينية المقيمة في مصر والتي تعمل على تنمية موارها الاقتصادية"، قائلة: "كل معروضاتنا فلسطينية خالصة بأيادٍ فلسطينية ومن الطبيعة الفلسطينية، لذلك نحن سعداء جدًا بالمشاركة في المعرض ونتوجه بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على الدعوة الكريمة".

وتابعت: "أنه رغم الأحداث الدامية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فتعد مشاركة المرأة الفلسطينية في معرض ديارنا لهذا العام نوعًا من أنواع المقاومة الناعمة التي تؤكد على وجودنا.. والحرب إن شاء الله ستنتهي وسنعود لفلسطين، أنا كلاجئة فلسطينية أؤكد أننا سنقاوم لآخر لحظة في عمرنا".

عارضة من شمال سيناء: أنتجنا مشغولات يدوية من التراث الفلسطيني تضامنًا معهم

تقول ماجدة حسن من جمعية الشابات المسلمات في العريش بمحافظة شمال سيناء: "إن الجمعية تضم 300 سيدة جميعهن من شمال سيناء يعملن في كافة المشغولات الثراثية السيناوية، حيث تقدم الجمعية كافة أشكال الدعم لهولاء السيدات المعيلات للعمل من منازلهن من أجل خلق فرصة عمل لهن وتمكينهن اقتصاديًا، كما أن اختيار وزيرة التضامن محافظة شمال سيناء لكى تكون ضيف شرف المعرض لهذا العام، حملنا مسئولية كبيرة لكي نقدم أفضل ما لدينا، حيث نعرض العديد من المشغولات اليدوية التى تتميز بها المحافظة من ملابس وعبايات وشنط وغيرها.

وتضيف: "نحن حريصون كل عام على المشاركة في معرض ديارنا للحرف التراثية، ولكن مشاركتنا هذا العام مختلفة، لأننا حاولنا أن نفعل شيئًا وندعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ونتضامن معهم من خلال إنتاج مشغولات يدوية من الثراث الفلسطيني وعلى شكل علم فلسطين، كما نعرض الكوفيه والشال الفلسطيني، ونتمنى من الله أن تنتهي الحرب الراهنة وأن يعيش الشعب الفلسطيني فى أمان وسلام".



وقالت آية الجبري مدربة ومصممة للتطريز اليدوي والمشغولات اليدوية والشنط، تشارك كل عام في معرض ديارنا: "إنها دربت 30 سيدة من مستفيدي تكافل وكرامة بمحافظة أسيوط على التطريز اليدوي، تراوحت أعمارهن من 25 الى 40 عامًا لديهن الحماس والإقبال على تنفيذ المعروضات على أعلى مستوى، وأغلب السيدات سعداء جدًا بفكرة العمل من المنزل والحصول على ربح، موضحة أن هناك إقبالًا كبيرًا من السيدات في القرى على المشاركة في هذه المبادرة، وقام هؤلاء السيدات بتصميمات كثيرة تم عرضها فى معرض ديارنا هذا العام".

وأضافت رحاب عمر إحدى العارضات في المعرض، إنها قامت بتدريب 28 سيدة منهم سيدات يحصلن على معاش تكافل وكرامة، مؤكدة أنها شاركت أكثر من مرة في ديارنا، لكن هذا العام تشارك لأول مرة من خلال منظمة العمل الدولية ووزارتي التضامن والشباب والرياضة، موضحة أنها قامت بتدريب عدد كبير من السيدات في عدة محافظات على مبادرة التمكين الاقتصادي التى تعمل على تأهيل المراة اقتصاديًا وتدمجها فى سوق العمل حتى تتمكن المرأة من عمل مشروع من المنزل، وهناك إقبال كبير جدًا من السيدات على المشاركة في المبادرة من خلال تدريبها على مجموعة من الحرف اليدوية منها صناعة الشنط المصنوعة من القماش وتطريزها، وهناك أيضًا ورش تدريب لصناعة الجلود من منتجات مختلفة، كل ذلك من أجل قيام المرأة بالاعتماد على نفسها.