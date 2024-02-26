الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر يجهز مخيم إيواء النازحين داخل غزة رقم 2

جريدة الدستور

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن تجهيز مخيم إيواء النازحين داخل قطاع غزة رقم 2.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أنه جار العمل على توفير كافة الاحتياجات الأساسية للمقيمين بالمخيم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن متطوعيها يعملون على مدار الساعة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية، ونقلها عبر الجسر البري الرابط بين مراكز الخدمات اللوجستية وقطاع غزة، بجانب تنفيذ أنشطة ترفيهية للأطفال المصابين وتحسين الحالة النفسية لهم، حيث تم إنشاء مساحة آمنة للأطفال القادمين من قطاع غزة داخل مستشفى العريش.

وأكدت أنه استكمالًا للمساعدات الإغاثية بقطاع غزة، تواصل "الهلال" جهودها لإنشاء خيم لإيواء النازحين بمدينة خان يونس، حيث وصل عددها لأكثر من 250 خيمة.

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