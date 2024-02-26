بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق حملة هنوصلك لتسهيل إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة فى مختلف محافظات الجمهورية.

رابط الاستعلام عن بطاقة االخدمات المتكاملة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم يمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال تسجيل الدخول على رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة، يتم الضغط عليها وأضافة الرقم القومي الخاص بالمتقدم ثم الضغط على بحث للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من هنا.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

أما عن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة، أكدت الوزارة انها توفر العديد من الخدمات وهى:-

للمستفيد الحق فى الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة، كما له الحق فى التعيين بنسبة 5% من أعداد العاملين بالوظائف الحكومية، بالاضافة الى الكشف المجانى في المستشفيات، والإعفاء من الضرائب على الأجهزة التعويضية، كذلك الدمج في مدارس التعليم الأساسى لاشخاص ذوي الإعاقة، والدمج في المعاهد والجامعات.

اضطراب طيف التوحد

وأشارت الوزارة الى أنه فيما يخص اضطراب طيف توحد، لابد من احضار التقارير الطبية التى تثبت الاعاقة من احد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها او المستشفيات الجامعية او المستشفيات التابعة للقوات المسلحة او الشرطة، بالاضافة الى إختبار الذكاء في حالة ان يكون عمر الطفل اكبر من 3 سنوات.

أما الاعاقة البصرية، لابد من قياس حدة الابصار (مقياس النظر)، مجال الابصار والرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري فى حالة توافرهم.

أما فى حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 يتوجه الشخص المتقدم الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الاعاقات الشديدة

الإعاقات التى شملها المنشور الوزارى

بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

