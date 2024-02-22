يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من بطاقة الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، كارت الخدمات المتكاملة المتوفر من قبل الوزارة لذوي الهمم لمساعدتهم في الحصول على الخدمات بطريقة سهلة، ويتم ذلك بعد حجز الكشف الطبي.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة والرابط

وجاءت خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي من هنا. الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023. إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده». الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

نظام تقدم حالات الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة

واعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 7 لسنة 2022 تتوجه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الإعاقات التي شملها المنشور الوزاري هي:

بتر متعدد الأطراف او بتر فى طرف واحد.

الشلل الرباعي.

الشلل الدماغي.

ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر).

حالات كف البصر.

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو أقل).

الإعاقات المتعددة.

طيف التوحد.

القزامة.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

طرق للاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص في بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفق ما قامت به وزارة الصحة لجمع المواطنين بتحديد الراغبين بالاستعلام عن الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يقوم المتقدم بإدخال الاستعلام عن الكشف الطبي بكارت الخدمات المتكاملة بالموقع الخاص في المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي: من هنا.

الخطوة الثانية: سيتم اختيار قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: ثم القيام بالضغط المتقدم على الرابط الخاص في الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط التالي من http://pod.mohp.gov.eg/.

الخطوة الرابعة: يختار المُتقدم (كلمة استعلام) وبعدها سيدخل الرقم القومي الخاص به والمكون من حوالي 14 رقم.

الخطوة الخامسة: سيتم الضغط على كلمة بحث، وحينها سيظهر موعد الكشف الطبي للحصول على “الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة”.