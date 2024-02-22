الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة والرابط

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من بطاقة الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن  تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، كارت الخدمات المتكاملة المتوفر من قبل الوزارة لذوي الهمم لمساعدتهم في الحصول على الخدمات بطريقة سهلة، ويتم ذلك بعد حجز الكشف الطبي.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة والرابط

وجاءت خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

  1. يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي من هنا.
  2. الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.
  3. إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».
  4. الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

نظام تقدم حالات الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة

واعلنت وزارة الصحة أن حالات الاعاقات الشديده وبالغة الشده طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعي رقم 7 لسنة 2022 تتوجه إلى أقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبي معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الإعاقات التي شملها المنشور الوزاري هي:

  • بتر متعدد الأطراف او بتر فى طرف واحد.
  • الشلل الرباعي.
  • الشلل الدماغي.
  • ضمور العضلات (شلل الأطفال في طرف أو أكثر).
  • حالات كف البصر.
  • متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء 35 أو أقل).
  • الإعاقات المتعددة.
  • طيف التوحد.
  • القزامة.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

txt

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين

txt

"هنوصلك".. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

 طرق للاستعلام عن موعد الكشف الطبي الخاص في بطاقة الخدمات المتكاملة

ووفق ما قامت به وزارة الصحة لجمع المواطنين بتحديد الراغبين بالاستعلام عن الكشف الطبي الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الأولى: يقوم المتقدم بإدخال الاستعلام عن الكشف الطبي بكارت الخدمات المتكاملة بالموقع الخاص في المجالس الطبية المتخصصة عبر الرابط التالي: من هنا.
  • الخطوة الثانية: سيتم اختيار قسم أخبارنا.
  • الخطوة الثالثة: ثم القيام بالضغط المتقدم على الرابط الخاص في الكشف الطبي على طالبي بطاقة إثبات الإعاقة وبطاقة الخدمات المتكاملة عبر الرابط التالي من http://pod.mohp.gov.eg/.
  • الخطوة الرابعة: يختار المُتقدم (كلمة استعلام) وبعدها سيدخل الرقم القومي الخاص به والمكون من حوالي 14 رقم.
  • الخطوة الخامسة: سيتم الضغط على كلمة بحث، وحينها سيظهر موعد الكشف الطبي للحصول على “الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة”.

اقرأ أيضاً 

الآن.. خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

بطاقة الخدمات المتكاملة التضامن الأشخاص ذوى الإعاقات مكتب التأهيل بطاقة الرقم القومي ضمور العضلات الشلل الرباعي

مواد متعلقة

رابط حجز كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة.. وشروط استخراج الكارت الطبي للإعاقة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبى للمعاقين لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

الأكثر قراءة

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل.. توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مع كيانات كبرى.. انتعاشة اقتصادية ومئات الآلاف من فرص العمل

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل.. مبعوث "بايدن" بالشرق الأوسط: المفاوضات مع حماس تشهد تقدمًا ملحوظًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

وائل لطفي

ضد إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة