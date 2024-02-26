الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التضامن: تدريب حوالى 400 شاب وفتاة على "مودة" فى 4 محافظات

برنامج مودة
برنامج مودة

بدأ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" تنفيذ سلسلة من التدريبات بالتعاون مع برنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم تدريب حوالي 400 شاب وفتاة على مستوى 4 محافظات.

ودشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي خدمة الاستشارات الرقمية "اسأل مودة" التي تقدم  للمرة الأولى على منصة "مودة"، وذلك تأكيدًا على التطوير المستمر ودعم ومساندة الأفراد والأسر لمواجهة التحديات الزوجية والأسرية التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، وذلك من خلال بناء علاقة تفاعلية مع الجمهور، وتفعيل التواصل المباشر بين المشروع والمستخدمين. 

وجاء برنامج "مودة" الذي أُطلق بتكليف وتوجيه من الرئيس لوزارة التضامن عام 2019 في إطار التصدي لظاهرة الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة.

وتُقدم المنصة محتوى تدريبيًا علميًا متخصصًا، تمت إتاحته بلغة الإشارة عام 2021، كما تم اعتماد منصة مودة كأحد متطلبات التخرج الاختيارية لطلبة الجامعات فى عام 2022، وتبذل وزارة التضامن قصارى الجهد لجعل تدريب "مودة" أحد متطلبات إتمام الزواج في المستقبل القريب.

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