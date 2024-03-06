ضبط 36 منشأة طبية بدون ترخيص في كفر الشيخ

نظمت الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة، إذ تمكنت الحملة من ضبط 2 مستشفى تعمل بدون ترخيص وتم تحرير محضر إثبات حالة لمنشأة تعمل بدون ترخيص وبالتعاون مع هيئة الدواء تم تحريز الأدوية الموجودة بالمستشفتين وتحرير محضر بذلك.

وشملت الحملة أيضًا المرور على 150 منشأة، منها 64 منشأة مرخصة و36 منشأة غير مرخصة، سيتم إصدار قرارات غلق لها لتنفيذها لاحقًا، كما تم تنفيذ 16 قرار غلق إداري، وتحويل 7 محاضر إثبات حالة إلى النيابة العامة، و27 محضر فض شمع لمنشآت سبق تشميعها.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تهدف إلى ضبط المخالفات في المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين، كما تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها.

من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة هانم عبدالسلام أهمية استمرار هذه الحملات لضمان تقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، ودعت مقدمي الخدمة الطبية بالمنشآت الخاصة إلى ضرورة الالتزام بالقانون والعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الخاص.

صحة كفر الشيخ: الاجتماع بمديري مستشفيات القطاع الخاص لمناقشة سبل التعاون

ومؤخرًا، اجتمع الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بالعديد من مديري المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والعامة وعددًا من مديري الإدارات بديوان مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، لمناقشة سبل التعاون بين الأطراف المعنية لتطبيق وتحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في الرعاية الصحية، وذلك باتباع سياسات الدولة ووزارة الصحة في الحفاظ على حياة المواطن المصري وتقديم الخدمات الصحيه له في أفضل صورة.

وأكد "شقوير" أن وزارة الصحة ستستمر في دعم المستشفيات والمراكز الصحية في تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين، مشددًا على ضرورة التفاهم بين جميع الأطباء في القطاع الخاص وأطباء جميع المستشفيات العامة والمركزية وجميع إدارات مديرية الصحة باستخدام لغة واحدة وهي مصلحة المريض وجعله أولوية، والحرص على علاجه ووقايته من الأمراض المعدية وحمايته من ازدياد مقاومة المضادات الحيوية.