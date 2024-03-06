تصفيات مونديال "حياه كريمة" ومباريات دور الثمانية بمحافظة كفر الشيخ

شهدت تصفيات مونديال حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق منافسات دور الثمانية لدورى «حياة كريمة» بين فرق «شباس الملح، روينة، كفرتيده، ناصر الشرقية، منية جناج، الخادمية، المجاز الغربى، القصابى»، والذى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن فوز

فوز فريق شباس الملح على فريق روينه بنتيجة 2/ 0، فوز فريق كفر تيده على فريق ناصر الشرقية 2/ 0، فوز فريق منية جناج على فريق الخادمية 2 /0، فوز فريق المجاز الغربى على فريق القصابى 2/ 0.

وتجرى مباريات الدور قبل النهائى والمباراة النهائية يوم 2024-4-24 دورى «حياة كريمة» بين الفرق الصاعدة، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية، منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف الدكتور عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، من تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

شباب كفر الشيخ يجري اختبارات ترقي أحزمة الكاراتيه

ومؤخرا، فقد شهد مركز شباب الكوم الطويل، التابع لإدارة شباب بيلا، ومركز شباب فرج الكبري التابع لإدارة شباب الرياض، عرسا رياضيًا إجتمع فيه لاعبوا فرق الكاراتية وأجهزتهم الفنية بلجنة حكام اختبار الأحزمة بالاتحاد المصري للكاراتية، حيث تمت اختبارات الأحزمة لعدد 60 لاعبا والتي انتهت بنجاح ساحق لجميع اللاعبين، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى إشادة أعضاء لجنة الاختبار بالمستوى الفني الرائع للاعبي الكاراتية، مقدمًا الشكر للجهاز الفني للكاراتية، ومجلس إدارة مراكز الشباب، وأضاف بأن فريق الكاراتية هو نتاج إصرار قوي على خروج فريق رياضي يمثل كفر الشيخ في محافل رياضية داخل المحافظة وخارجها.

حيث قدم فريق الكاراتية عرض مميز في اللياقة والكاتات والقتال الحر،بحضور كابتن علاء النجار مدرب منتخب مصر،وتحت قيادة كابتن أحمد الحايس، المدير الفنى للفريق، وكابتن ياسر عرفات وكابتن السيد عبد الرازق، وكابتن نهلة عبد الحكيم، مدربي الفرق، كما ثمن المشرف الرياضي دور المركز في تدريب الأشبال والزهرات على هذا النوع المختلف من الرياضة، والارتقاء بقدراتهم البدنية ولياقتهم، متمنيا أن تكون لعبة الكاراتيه على سلم الأولويات الرياضية جنبا إلى جنب مع الألعاب الأخرى.