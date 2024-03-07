الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ1050 مواطنًا ضمن قافلة مجانية بكفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تقديم الخدمات والفحوصات والتحاليل الطبية لـ 1050 مواطنًا، وصرف العلاج بالمجان، بقرية الزعفران مركز الحامول، بعنوان" معًا لإنقاذ حياة"، تحت إشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، نظمها بنك الشفاء المصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،  برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

تخصصات وأقسام القافلة

أوضح المحافظ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل 45 مواطنًا إلى لمستشفيات مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

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وأشار إلى أن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوفير  خدمة طبية متميزة للمواطنين في الريف، وتبرز إهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وأضاف أن القوافل الطبية تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، والتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

مركز الحامول قافلة طبية التحالف الوطني محافظة كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين

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