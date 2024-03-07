الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي في كفر الشيخ

بدء التشغيل
بدء التشغيل

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن بدء التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوي بمستشفى بيلا المركزي، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز القسم بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

قال محافظ كفرالشيخ، إن القسم الجديد يضم، 32 ماكينة غسيل، 2 ماكينة غسيل كلوي بقسم العناية المركزة، 2 ماكينة غسيل كلوي طواري، 16 ماكينة غسيل كلوي سلبي، 12 ماكينة غسيل كلوي إيجابي، تم استيعاب 69 مريضًا، مواعيد الشفت الأول من الساعة 7 صباحًا إلى 11 ظهرًا، والشيفت الثاني من الساعة 12 ظهرًا إلى 4 مساءً، كما تم توفير طاقم طبي من الأطباء والتمريض والفنيين، وأحدث الأجهزة الطبية للكشف المبكر عن أمراض الكلى وعلاجها.

تخفيف العبء على المرضى

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن القسم يهدف إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوي للمرضى في منطقة بيلا والمناطق المجاورة، وذلك للتخفيف من عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج في المستشفيات الأخرى، مضيفًا أن المحافظة تعمل على تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية لها، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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أكد محافظ كفر الشيخ أهمية هذا القسم الجديد في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بصحة المواطن والحث على رعاية المرضى والعناية بهم، وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

في يونيو الماضي، فقد أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتهاء جميع أعمال التشطيبات النهائية لمستشفى بيلا المركزى الجديد، لافتا إلى أنه قد تمت مراعاة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى ووفقا للجدول الزمني الموضوع، وذلك استكمالًا لخطة رفع كفاءة المستشفيات، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة كفر الشيخ.

أشار رئيس مدينة بيلا إلى أن المستشفى إضافة قوية لمنظومة الصحة بمركز بيلا، وسيتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، موضحًا أن المستشفى تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى في مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أٔداء الخدمات للمواطنين.

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