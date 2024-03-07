الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 33 ألف كرتونة سلع غذائية بأسعار مخفضة في كفر الشيخ

كراتين تحيا مصر
كراتين تحيا مصر

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وصول 33 ألف كرتونة «تحيا مصر»، مواد غذائية، بأسعار مخفضة بسعر 125 جنيه للكرتونة " بنصف الثمن "، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمحاربة غلاء الأسعار، ووصول الدعم لمستحقيه بالمناطق المستهدفة.

وتشمل الكرتونة الواحدة على عدد من السلع الغذائية"  2 كيلو سكر و2 كيلو مكرونة، وكيلو أرز وعلبه سمنه 700 جرام، وعلبه صلصة".

أكد محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم توزيع 33 ألف كرتونة بمراكز المحافظة بالمناطق المستهدفة والقري الأكثر احتياجًا، لصالح أهالينا من الأسر الأولي بالرعاية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة.

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محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة الرصف الجديدة على طريق طنطا

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بالإعلان عن مواقع وموعد توفير الكراتين للمواطنين، من خلال رؤساء المراكز والمدن، ونواب رؤساء المراكز لشئون القرى ورؤساء القرى، للوصول الي الأماكن المستهدفة، لتوزيع كراتين المواد الغذائية، بأسعار مخفضة للمواطنين.

 

محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض "أهلًا رمضان"

وفي وقت سابق، فقد تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من معارض أهلًا رمضان بالمحافظة، منها معرض أهلًا رمضان بميدان الـ 47 ومعرض أهلًا رمضان أمام مسجد الخياط، لمتابعة توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والتخفيف من الأعباء على كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

قال محافظ كفر الشيخ، أن المعارض تقام في إطار تنفيذ مبادرة "أهلًا رمضان"، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والتي تقام بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، والغرفة التجارية، والتموين، لافتًا أن المعرض يتضمن كافة أنواع السلع من أرز وسكر وبقوليات وجبن وزيت طعام ومكرونة ولحوم ودواجن وأسماك وتمور وقمر الدين ومشروبات وعصائر، وذلك لتلبية احتياجات الأسر والتخفيف عن محدودي الدخل ومحاربة الغلاء وضبط الأسعار بالأسواق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن افتتاح معارض "أهلًا رمضان" جاءت لإتاحة وتلبية متطلبات المواطنين من جميع السلع ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة مقارنة بأسعار السوق الحر للتخفيف من أعباء محدودي الدخل ورفع المعاناة عن كاهلهم، حيث يحتوي المعرض على العديد من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

محاربة الغلاء الرئيس السيسي تحيا مصر أسعار مخفضة محافظة كفر الشيخ

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