الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

19 صورة ترصد أعمال القافلة الطبية المجانية في كفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

رصدت "عدسة الدستور " من خلال 19 صورة، القافلة الطبية المجانية الشاملة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، والتي نظمتها جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي قد تم تنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الاهتمام بالمرضى الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وضرورة مراعاتهم.

أهالي 3 مراكز بكفر الشيخ يستفيدون من القافلة

وجرى توقيع الكشف الطبى على كل المرضى الأولى بالرعاية في جميع التخصصات بقافلة طبية، اليوم الثلاثاء، وذلك لأهالي مراكز سيدي سالم وكفر الشيخ والحامول، وكانت القرى المستفيدة في تلك المراكز كالأتي، "عزبة عاشور، النجار، ابوعليوة، وأبو عطية"، التابعين لمركز سيدي سالم.

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وقرى "حامول السعيد، الزعفران، الثمانين، ابوعرفة، النشاوي، عزبة سعد، الحندقوقة، التابعين لمركز الحامول، وقرى "عزبة الشرقى، لين، الدوار، والأخماس" التابعين لمركز كفر الشيخ، حيث بلغ عدد المرضي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجانا 133 مريضا.

  • التضامن الاجتماعي: ننسق مع المستشفي الجامعي في القوافل

فيما أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

وفي وقت سابق، فقد أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ عن توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألفًا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة كفرالشيخ الأكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يقوم بمجهودات كبيرة في محافظة كفر الشيخ من أجل الوقوف بجانب الأسر الأولي للرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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قافلة طبية التحالف الوطني جمعية الأورمان الكشف على المرضي محافظة كفر الشيخ

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