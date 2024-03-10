تجارية كفر الشيخ: افتتاح 3 معارض "أهلا رمضان" دفعة واحدة في بلطيم

افتتح المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، وعبدالفتاح جابر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، 3 معارض "أهلا رمضان" دفعة واحدة في مدينة بلطيم على ساحل البحر المتوسط.

يأتي هذا في إطار خطة الغرفة للتوسع في إقامة المعارض والشوادر الرمضانية لتلبية احتياجات السادة المواطنين في مدينة ومركز بلطيم.

ويصل عدد المعارض التي أقامتها الغرفة التجارية لكفر الشيخ إلى 14 معرضًا موزعة على جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ.

وأكد المهندس حاتم عبد الغفار أن الغرفة افتتحت معرض اليوم بنقابة المعلمين ببلطيم، ومعرضين بجوار السوق القطاعي ببلطيم.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ كفر الشيخ بشأن التوسع في إقامة معارض وشوادر "أهلا رمضان" لتوفير كافة السلع الرمضانية والغذائية والسلعية بالمعارض بجودة جيدة وبأسعار مخفضة، وعلى رأسها السكر المعبأ بسعر 27 جنيهًا.

وعلى هامش الافتتاح، أكد المهندس حاتم عبد الغفار أنه يشعر بالسعادة مع كل مولد معرض وشاحن جديد لخدمة المواطنين، وأن الغرفة ومنتسبيها من التجار لا يدخرون جهدا سواء في إقامة هذه المعارض أو مشاركة منتسبي الغرفة في دعمها بالسلع المخفضة وبكميات كبيرة.

وأشاد بأن معارض وشوادر "أهلا رمضان" أدت إلى خفض أسعار اللحوم والزيوت والمسلي والمكرونة والتمور والياميش رمضان عن أسعار قبل إقامتها، وأن أزمة السكر بفضل معارض "أهلا رمضان" سيتم القضاء عليها قريبا، وأن معظم المواطنين أخذوا من معارض "أهلا رمضان" ما يكفيهم حتى نهاية الشهر الفضيل.



ودعا رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ جميع المواطنين إلى عدم شراء السكر وتخزينه، حيث أن على المواطنين أن يلعبوا دورًا في مساعدة الدولة في حل الأزمة من خلال وعيهم ورضاهم بما يتم توفيره من خلال المعارض.

وأشاد بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين لتنظيم معارض "أهلا رمضان".