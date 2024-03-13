الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تدريب الفتيات على تصنيع الكليم اليدوى بفوه فى كفر الشيخ

تدريب الفتيات على
تدريب الفتيات على تصنيع الكليم اليدوى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدورة التدريبية الحرفية «علمنى حرفة» بمركز شباب فوة، بمشاركة 20 فتاه لتعلم حرفة تصنيع الكليم اليدوى، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ضمن الدورات التدريبية للحرف اليدوية التي أطلقتها الوزارة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبإشراف منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هدف الورشة التدريبية نشر ثقافة العمل الحر والتدريب على الحرف اليدوية، وتوجيه الشباب لسوق العمل، وإتاحة الفرصة ليصبحوا رواد أعمال، وتزويدهم بالمهارات والأساليب والخبرات اللازمة لتمكينهم من أداء أعمالهم، وتسويق أنفسهم وعرض منتجاتهم وتسويقها بالطريقة الصحيحة ليتمكنوا من عمل مشروعات صغيرة.

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وأضاف "محروس"، أن الورش التدريبية قدمت بمركز شباب فوة على أيدي حرفيين متخصصين، لما تشتهر به مدينة فوة من تاريخ طويل فى صناعة الكليم اليدوى وأعمال النول، بإشراف جيهان رشوان مدير الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة شريف السواق منسق المشروع بالمديرية، والسيد درويش مدير إدارة شباب فوه.

  • استمرار الورش التدريبية لبرنامج «سفراء ضد الفساد» بكفر الشيخ

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات ورش عمل البرنامج القومي لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد" المجموعه الثانية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة من 10الى 14 مارس الجاري،وذلك بقاعة إعداد القادة بالمديرية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج "سفراء ضد الفساد" يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية.

بالإضافة إلى السعي نحو التقدم، والدفع بعجلة التنمية نحو بناء الدولة المصرية، والتدريب على تعزيز وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وتأصيل النزاهة والشفافية داخل نفوس النشء، لخلق مجتمع مصري متماسك خال من الفساد، ويسعى للتقدم من خلال أنشطة نبذ العنف، وأنشطة عدم التمييز ومواجهته.

وتضمنت فعاليات التدريب للمدربين دعاء راشد، ونورا أبو زيد، مجموعة من الورش التفاعلية وفق الدليل التدريبى حول مواجهة الفساد المجتمعى، والجلسات، وتعارف، وقواعد العمل، وتوقعات، ومحاور المشروع، وتعريف المبادرة وخصائصها، وأهمية المبادرات للفرد والمجتمع وجغرافية المبادرة، وخطوات المبادرة، وتحديد واختيار الموضوع من خلال تقسيم المشاركين مجموعات عمل.

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