أبرز المعلومات عن قسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بيلا في كفر الشيخ

افتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائبه، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبي لقسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بيلا المركزى، بعد الإنتهاء من تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، وتوفير الكوادر الطبية وطواقم التمريض المدربة لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار إهتمام الرئيس السيسى، بتطوير المنظومة الصحية ورعاية المرضى، وتوفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

32 ماكينة غسيل كلوي

قال محافظ كفرالشيخ، إن القسم الجديد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة والكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، مضيفًا أن القسم يضم 32 ماكينة غسيل كلوي، بينها 29 ماكينة سلبي، 2 ماكينة إيجابي، وماكينة طوارئ، بالإضافة إلى 6 ماكينات إحتياطى، تستوعب 96 مريضًا للغسيل الكلوى.

وتفقد المحافظ، قسم الغسيل الكلوى الجديد، للإطلاع على سير العمل، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضي، كما تفقد قسم الإستقبال والعناية وعيادات الباطنة العامة والقلب والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، وغيرها من أقسام وعيادات المستشفي فضلًا عن بنك الدم والصيدلية، كما التقى بالطاقم الطبى والمرضى، وأستمع إلى شرح من مدير المستشفى حول الخدمات التي يقدمها القسم، مشددًا على أهمية توفير أفضل الخدمات للمرضى، والإلتزام بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات الغسيل الكلوى، موجهًا بضرورة توفير جميع المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لضمان سير العمل بشكل متميز ورعاية المرضي.

وأوضح أن القسم يهدف إلى تقديم خدمات الغسيل الكلوى للمرضى فى منطقة بيلا والمناطق المجاورة، وذلك للتخفيف من عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج فى المستشفيات الأخرى، مضيفًا أن المحافظة تعمل على تطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأعرب عدد من المرضى عن سعادتهم بمستوى الخدمات المقدمة في القسم الجديد، مؤكدين على أنه ساهم في تخفيف عبء السفر على المرضى لتلقي العلاج.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، على إلتزام الطاقم الطبى والعاملين بمواعيد العمل وذلك خلال الشفتين، الشفت الأول من الساعة 7 صباحًا إلى 11 ظهرًا، والشفت الثانى من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 مساءً.

يأتى إفتتاح القسم ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير وتحديث جميع المستشفيات والمراكز الصحية فى محافظة كفرالشيخ، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.