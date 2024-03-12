تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. قافلة طبية لعلاج غير القادرين مجانًا فى كفرالشيخ

تنظم جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الثلاثاء، قافلة طبية علاجية بمستشفي كفرالشيخ الجامعي، وذلك للمرضي غير القادرين من أهالي المحافظة، إذ يتم توقيع الكشف الطبي عليهم مجانًا، وكذلك صرف العلاج وإجراء العمليات والفحوصات اللازمة لهم كل ذلك بشكل مجاني، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام ومراعاة محدودي الدخل.

التضامن: القافلة تستهدف القري والمراكز بالتنسيق مع المستشفى الجامعي

فيما أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، أن تنظيم القافلة يستهدف المراكز والقري بالتعاون والتنسيق مع المستشفي الجامعي بكفرالشيخ، واستهدفت الأسر الأولي بالرعاية والذين تضعهم القيادة السياسية علي رأس أولوياتها.

فيما أكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم إجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان لكل المرضي غير القادرين بالمستشفي الجامعى بكفرالشيخ، لافتًا إلى أنهم يتحملون نقل المرضي ذهابًا وإيابًا للمستشفي الجامعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

ومؤخرًا، فقد أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ عن توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألفًا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة كفرالشيخ الأكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزراة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، والتي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية خصصت 25 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المعظم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة كفرالشيخ.