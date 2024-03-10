بدء تطوير ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى فى كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بدء أعمال المرحلة الأولى لتطوير الميدان الإبراهيمى "ساحة مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى" طبقًا لخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وذلك لتنشيط السياحة الدينية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدينة دسوق، التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

تطوير ساحة الميدان الإبراهيمي علي 3 مراحل متتالية

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير ساحة "الميدان الإبراهيمى" على ثلاث مراحل متتالية بمساحة إجمالية 9.5 فدان تقريبًا، وتطوير ساحة المسجد الرئيسية بحوالى 5000 متر مربع بتكلفة إجمالية حوالى 6 ملايين جنيه خلال 6 أشهر تقريبًا، وتطوير حديقة المسجد الإبراهيمى، وتخصيص أماكن انتظار للسيارات.

تحسين المظهر الحضاري والجمالية للمسجد والمناطق المحيطة به

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن أعمال تطوير ساحة "مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى"، تساهم فى تحسين المظهر الجمالى للمسجد والمناطق المحيطة به، وتساهم فى تعزيز التفاعل الإجتماعى بين أفراد المجتمع، وتوفر مساحة أكبر للمصلين والزوار، موضحًا أن المسجد أحد أشهر المساجد فى مصر، ويقصده ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم، ويضم ضريح سيدى إبراهيم الدسوقى أحد أشهر الأولياء الصالحين فى مصر.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تنفيذ أعمال التطوير بأعلى جودة وبأسرع وقت ممكن، مع مراعاة الحفاظ على الطابع الدينى للميدان، مؤكدًا على أهمية تطوير ساحة الميدان الإبراهيمى بمدينة دسوق، لما لها من أهمية دينية وثقافية وسياحية.

واكد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، أن خطة تطوير ساحة "الميدان الإبراهيمى" بمدينة دسوق تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير جميع المزارات الدينية والسياحية فى محافظة كفر الشيخ، لافتا إلى أنه مؤخرا قد تم تنظيم رحلات سياحية للترويج لتلك الأماكن والمزارات.