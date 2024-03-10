محافظ كفرالشيخ: أتابع توافر السلع بمعارض "أهلًا رمضان" لحظة بلحظة

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، أنه يتابع لحظة بلحظة موقف تقديم وإتاحة السلع للمواطنين على مستوى 16 معرضًا من معارض "أهلًا رمضان" تم تشغيلها في جميع مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن التأكد من توافر احتياجات الأهالى من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن معارض "أهلًا رمضان" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم والدواجن، والأسماك والبقوليات، بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20%، وتصل إلى 30٪؜ علي بعض السلع، مؤكدًا على أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة إرتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو غش تجاري.

أماكن ومواعيد معارض أهلا رمضان

وأكد محافظ كفرالشيخ، على توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بجميع معارض "أهلًا رمضان" وانتظام العمل داخل المعارض والتزام التجار بالمواعيد والأسعار المعلنة على النحو الآتي، " المنفذ الأول لمعرض أهلًا رمضان بمدينة كفرالشيخ، أمام مسجد الخياط من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، والمنفذ الثاني بمدينة كفرالشيخ، بميدان الـ 47 من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة قلين، بجوار السكة الحديد من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بسيدي سالم، بشارع 23 يوليو مقابل كنيسة مار جرجس من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الرياض، أمام المحكمة من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة بيلا، بجوار بنزايون القديم من الساعة من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، والمعرض الثاني بمدينة بيلا، بحديقة السلام من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة الحامول، بشارع العاشر من رمضان مقابل المستشفى المركزي من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

هذا بالإضافة إلى، معرض أهلًا رمضان بمدينة بلطيم، بجوار السوق القطاعى من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة دسوق، بالميدان الابراهيمى من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان الثاني بمدينة دسوق، بكورنيش النيل بالفحص المرورى من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة فوة، بحديقة العائلات من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مطوبس، أمام مجلس المدينة من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة برج البرلس، بجوار مجلس المدينة بطريق الكورنيش، من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة سيدي غازي، أمام مجلس المدينة وشادر اللحوم بجوار جمعية خير بلدنا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، ومعرض أهلًا رمضان بمدينة مسير، بجوار مكتب البريد من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

وشدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع فى إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.