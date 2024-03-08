مساعد وزير الصحة يكشف خطة تطوير مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية

كشف الدكتور وجدي عبدالمنعم أمين، مساعد وزير الصحة للأمراض الصدرية، اليوم الجمعة، عن خطة وزارة الصحة خلال الأيام المقبلة بشأن تطوير المستشفيات المتخصصة في الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان في إطار توجه الدولة بشأن رعاية مرضى الأمراض الصدرية.



مساعد الوزير يكشف الخطة خلال محاضرة بدسوق

وأكد مساعد وزير الصحة للأمراض الصدرية، خلال المحاضرة التي القاها في مؤتمر صدر دسوق، أن تطوير المستشفيات المتخصصة في الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية وعددها 33 مستشفى، منها مستشفى كفر الشيخ للأمراض الصدرية يشمل تزويدهم بأحدث الأجهزة الحديثة، ما يواكب التطورات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية.

ولفت إلى الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة تبذل جهدًا كبيرًا في التعليم الطبي بالنسبة للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التدريب على ذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية من خلال إقامة المؤتمرات العلمية مثل مؤتمر صدر دسوق الذي يهدف إلى الوصول لكل ما هو حديث في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية.

وأوضح أن المؤتمر يتناول العديد من الموضوعات المهمة الخاصة بالأمراض الصدرية مثل التليف الرئوي، والدرن، والربو الشعبي، والسدة الرئوية، وأمراض الغشاء البالوني، ويهدف المؤتمر إلى عرض كامل الخدمات الطبية بين الصدر والتخصصات الأخرى ما يعود بفائدة على المرضى، ويؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض الصدرية.



وكشف مساعد وكيل وزارة الصحة، عن نجاح وزارة الصحة في خفض نسبة الإصابة بمرض الدرن من خلال جهود مضنية من رجال الإدارة العامة للأمراض الصدرية لمواجهة المرض فوصلت نسبة الإصابة في مصر بمرض الدرن إلى 9،08 حالة لكل 100 الف مريض من السكان، ما يؤكد أن مصر من الدول التي في طريقها على مرض الدرن بحلول عام 2030.



وقال إن وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة للأمراض الصدرية تبنت العديد من المبادرات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بغرض تخفيف العبء على مريض الصدر، مثل مبادرة صحة الرئة لمرضى التليف الرئوي، والإقلاع عن التدخين، ومسح مرضى الغسيل الكلوي لمرض الدرن الكامل، ما يعتبر تلك المبادرات ضمن الإجراءات الوقائية لصالح مرضى الأمراض الصدرية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مرضية.