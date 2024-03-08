افتتاح 4 مساجد بقرى دسوق فى كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد بقرى مركز دسوق تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة بالأوقاف، تضمنت مسجد "عبدالقادر مرزوق"، بسيدي جامع التابعة لقرية شباس الملح على مساحة بلغت 330 م٢ بتكلفة 3.5 مليون جنيه يستوعب 500 مُصل، ومسجد "أبودنيا" بقرية شباس الملح على مساحة 180م٢ وبتكلفة 2.5 مليون جنيه.

كما تم افتتاح مسجد "النور" بقرية لاصيفر البلد التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسي بمساحة 300 م٢ بتكلفة 4.5 مليون جنيه يستوعب 700 مُصل، ومسجد "البيطاوي" بعزبة البيطاوي التابعة للوحدة المحلية لقرية سنهور المدينة، إدارة أوقاف قبلي على مساحة 350 م٢ بتكلفة 4 ملايين جنيه يستوعب 800 مُصل.

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد الأربعة بالقرآن الكريم ورفع الآذان وخطبة الجمعة تحت عنوان "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام".

وقدم محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل من ساهم في إنشاء وصيانة وترميم المساجد، مشيرًا إلى إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة، بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مؤكدًا أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

وجاء ذلك بحضور إيهاب الطوخي، رئيس حي جنوب، عيد قلاشة، رئيس حي شمال، سند أبو كيلة، المهندس أحمد المصري، وليد فلفل، نواب رئيس مركز ومدينة دسوق، الشيخ سعد الزيات، مدير إدارة أوقاف بحري، والشيخ عادل زويل، مدير أوقاف قبلي، والشيخ وجيه قطب زاهر، وكيل إدارة دسوق بحري، والشيخ يحيى عبدالفتاح يحيى، مفتش أول بإدارة أوقاف دسوق، عمر الحميدي، رئيس قرية سنهور، ورجال الأوقاف والأزهر الشريف، وعدد من القيادات التنفيذية.