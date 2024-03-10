لاكتشاف الأمراض مبكرا.. فحص الزراعات الشتوية بحقول كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، إنه يتابع نشاط إدارة المكافحة الزراعية بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي، وجامعة كفرالشيخ متمثلة في عدد من المتدربين من خريجي كلية الزراعة، لفحص وعلاج الزراعات الشتوية، للاكتشاف المبكر لإصابات النبات وتحديد الاحتياجات وسبل المكافحة، تحت إشراف الدكتور ناجح فوزي غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم.

محافظ كفر الشيخ يكلف بمواصلة فحص الزراعات الشتوية

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمواصلة جهود الفرق الزراعية في فحص الزراعات الشتوية، والعلاج الفوري عند ظهور أي إصابات بالزراعات، لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم الدعم اللازم للفرق الزراعية وخريجي كلية الزراعة، وتقديم التوعية والنصيحة للمزارعين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم الفني اللازم لهم، لمساعدتهم على زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة المحاصيل.

إشادة بجهود الفرق الزراعية في خدمة القطاع الزراعي

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بجهود الفرق الزراعية وخريجي كلية الزراعة في خدمة القطاع الزراعي، مضيفًا أن المحافظة من أهم المحافظات الزراعية في مصر، منوهًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان نجاح الموسم الزراعي الحالي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.

وقد قام خريجو كلية الزراعة بفحص المحاصيل الشتوية للتأكد من خلوها من الأمراض والآفات، كما قدم خريجو كلية الزراعة النصائح للمزارعين حول أفضل الطرق لزيادة الإنتاجية.

يذكر أن مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ تعمل من وقت لآخر، على عقد ندوات إرشادية وتوعية المزارعين لتوعيتهم بالطرق السليمة للزراعة.