الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نظمتها "الأورمان".. الكشف على 133 مريضا خلال القافلة الطبية المجانية بكفر الشيخ

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية علاجية في مختلف التخصصات بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعي، ولتوقيع الكشف الطبي مجانا علي المرضى الأولى للرعاية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف بجانب محدودي الدخل والاهتمام بهم.

مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ يوضح تفاصيل القافلة

وكشف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أنه قد تم توقيع الكشف الطبي على كل المرضى الأولى بالرعاية في جميع التخصصات، بقافلة طبية، اليوم الثلاثاء، وذلك لأهالي مراكز سيدى سالم وكفر الشيخ والحامول، وكانت القري المستفيدة في تلك المراكز كالآتي: "عزبة عاشور، النجار، ابوعليوة، وأبو عطية" التابعين لمركز سيدى سالم.

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وكذلك قري "حامول السعيد، الزعفران، الثمانين، ابوعرفة، النشاوي، عزبة سعد، الحندقوقة" التابعين لمركز الحامول، وقري "عزبة الشرقى، لين، الدوار، والاخماس" التابعين لمركز كفر الشيخ، حيث بلغ عدد المرضي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجانا 133 مريضا.

 ولفت إلى أن جمعية الاورمان قامت  بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ وتحملت جمعية نقل المرضي ذهابًا وإيابًا.

تنظيم القافلة تم بالتنسيق مع المستشفى الجامعي

فيما أكدت الدكتورة ماجده جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنه قد تم تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقري بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولي بالرعاية.

وفي وقت سابق، فقد فقد أعلنت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ عن توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألفًا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة كفر الشيخ الأكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع تزامنًا مع شهر رمضان المعظم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

مركز الرياض مركز الحامول قافلة طبية التحالف الوطني محافظة كفر الشيخ

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