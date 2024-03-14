الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات تموينية مكثفة بمركزى دسوق وبلطيم في كفر الشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أنه يتابع جهود الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجارى، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 25 محضرًامتنوعًا بمركزى دسوق وبلطيم، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وبعضها مجهولة المصدر.

حيث تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الحملة التموينية ببلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والتى أسفرت عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا، مابين نقص وزن وعدم إعلان وشهادة صحية وعدم نظافة.

وتابع جهود الحملة التموينية بدسوق، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر متنوعة، مابين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة.

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وتم إتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيقات.

وفى هذا الإطار، كلف محافظ كفرالشيخ كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة القادمة، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

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