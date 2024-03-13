الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

حملات نظافة مكبرة بقرى مركز دسوق في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أنه تم شن حملة مكبرة من أجل رفع منظومة النظافة بالقري التابعة للمركز، إذ يتم  العمل على مسح وتمهيد وتسوية الشوارع والمداخل بالقرى، حيث شهدت قرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب استمرار العمل بحملة على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية.

رفع القمامة والمخلفات من الشوارع

وأكد ساطور، أن ذلك يأتي تنسيقًا مع جهاز النظافة والتجميل، بالإضافة الى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وكذ القيام بجولات ميدانية، بالإضافة إلى المرور على كل القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة ورفع كفاءة الانارة العامة بشوارع القرى، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس الشوارع بقرى دسوق.

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كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، وإصلاح إخطار المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

وأكد رئيس مركز دسوق، أنه أيضًا يتم تقليم وتهذيب الأشجار وأعمال كنس ورفع الأتربة من الشوارع والأرصفة تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات لمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والإرتقاء لرفع مستوى النظافة بجميع شوارع ومتابعة منظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم، ورفع جميع المخلفات والقمامة المدينة الرئيسية والفرعية وأعمال كنس ورفع الأتربة من الشوارع والأرصفة، بالإضافة إلى تقليم وتهذيب الأشجار وأعمال الري أحواض نباتات الزينة والأشجار.

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