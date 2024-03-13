تقديم 35 طلب ترخيص متنوع وإصدار 18 رخصة فورية بالمركز التكنولوجي بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تقديم 35 خدمة للمواطنين من خلال سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كفرالشيخ، فضلًا عن إصدار 18 رخصة فورية، وتنوعت الخدمات المقدمة ما بين تراخيص وإعلانات واشغالات وطلبات عامة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل، تأتى فى إطار حرص المحافظة على تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة، وتوفير الوقت والجهد عليهم، والوصول إلى الأماكن المستهدفة لتقديم الخدمات للمواطنين فى أماكن تواجدهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار المحافظة فى تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم، موضحًا أن السيارة تعمل طبقًا لجدول زمنى، وذلك لتقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين فى جميع أنحاء المحافظة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخدمات تأتى فى إطار خطة المحافظة للتحول الرقمى، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل الحكومى.

تقديم 142 خدمة بالسيارات التكنولوجية

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 14 مركزًا بمدن المحافظة، فضلًا عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد 5 مراكز تكنولوجية بالوحدات المحلية للقرى "القرى الرئيسة"، بمركز مطوبس، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق والقرى والأماكن المزدحمة، ويتم الإعلان عن الخطة الاسبوعية لتواجد سيارة المركز التكنولوجى بقرى ومراكز المحافظة.

وأضاف الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل تقدم جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات، اشغالات، إعلانات، هدم، بناء، تعليه، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء، مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات تراخيص المحلات الجديدة طبقًا للقانون 154 لسنة 2019.