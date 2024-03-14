للتشجيع على زيادة الإنتاج.. ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إنه يتابع جهود مديرية الزراعة في تنظيم ندوة إرشادية وتوعوية عن العمليات الزراعية، من خلال معاينة حقلية لعدد من المحاصيل والصواب الزراعية، بنطاق مركزى بلطيم وسيدى سالم، تحت إشراف الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم.

أضاف المحافظ، أن الفرق الإرشادية الزراعية والندوات الإرشادية تساعد فى تنمية القطاع الزراعى، وتساعد المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية محاصيلهم وتحسين مستوى معيشتهم، موجهًا بنشر الوعى بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية لهم حول إختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة، ومساعدتهم فى الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة.

كلف محافظ كفرالشيخ بالفحص المستمر والعلاج الفورى عند ظهور أى إصابات بالزراعات، وتكثيف عمل الفرق الزراعية الإرشادية وتوسيع نطاق الفحص، وذلك لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ومؤخرا، تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.