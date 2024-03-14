الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

للتشجيع على زيادة الإنتاج.. ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية في كفر الشيخ

زراعة كفر الشيخ
زراعة كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إنه يتابع جهود مديرية الزراعة في تنظيم ندوة إرشادية وتوعوية عن العمليات الزراعية، من خلال معاينة حقلية لعدد من المحاصيل والصواب الزراعية، بنطاق مركزى بلطيم وسيدى سالم، تحت إشراف الدكتور ناجح غريبة، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم.

txt

حملات نظافة مكبرة بقرى مركز دسوق في كفر الشيخ

أضاف المحافظ، أن الفرق الإرشادية الزراعية والندوات الإرشادية تساعد فى تنمية القطاع الزراعى، وتساعد المزارعين على تحسين ممارساتهم الزراعية وزيادة إنتاجية محاصيلهم وتحسين مستوى معيشتهم، موجهًا بنشر الوعى بين المزارعين بأحدث التقنيات الزراعية، وتقديم المشورة الفنية لهم حول إختيار المحاصيل المناسبة لظروف البيئة، ومساعدتهم فى الحصول على أفضل أنواع البذور والأسمدة.

كلف محافظ كفرالشيخ بالفحص المستمر والعلاج الفورى عند ظهور أى إصابات بالزراعات، وتكثيف عمل الفرق الزراعية الإرشادية وتوسيع نطاق الفحص، وذلك لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، وتوافر أغذية ذات جودة مناسبة للمواطنين، موجهًا بتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين فى مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

إزالة  التعديات على الأراضي الزراعية

ومؤخرا، تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

 

مزارعين كفر الشيخ زراعة كفر الشيخ محاصيل زراعية ندوة إرشادية محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

حملات نظافة مكبرة بقرى مركز دسوق في كفر الشيخ

تقديم 35 طلب ترخيص متنوع وإصدار 18 رخصة فورية بالمركز التكنولوجي بكفر الشيخ

تمويل 70 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

تدريب الفتيات على تصنيع الكليم اليدوى بفوه فى كفر الشيخ

أبرز المعلومات عن قسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بيلا في كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ: إدراج برامج توعوية عن مخاطر الإدمان الإلكتروني

أهالى كفرالشيخ عن "القافلة الطبية" المجانية: صحتنا فى إيد أمينة

19 صورة ترصد أعمال القافلة الطبية المجانية في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

عرش ربنا معمول من إيه؟.. على جمعة يرد

جنايات الزقازيق: السجن المؤبد لقاتل والده الكفيف فى الشرقية

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة