حملات نظافة مكثفة بمركزي بلطيم وبيلا في كفر الشيخ

كلف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهاز النظافة بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية، باستمرار رفع المستجدات اليومية للقمامة من خلال حملات النظافة النهارية والمسائية بقطاعات وتقاسيم المدينة والقري والتوابع، ورفع مخلفات الأشجار وتفريغ الحاويات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إزالة تراكمات القمامة من الشوارع

وفي هذا السياق، واصل جهاز النظافة بالمدينة، حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات وإزالة الأشجار والحشائش في مختلف قطاعات وتقاسيم المدينة، تضمنت الحملات اليومية تنفيذ أعمال النظافة بالشوارع والأحياء، بالإضافة إلى قص الحشائش وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات الناتجة عنها من خلال إدارة التنمية بديوان مجلس المدينة، أيضًا تكثيف حملات النظافة في جميع أنحاء المدينة، مع التركيز على رفع المخلفات وتفريغ الحاويات في كافة المناطق.

وكثفت الوحدات القروية، بإشراف رؤساء القري، حملات النظافة الدورية بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الحاويات بالقري الأم والتوابع، ونقلها للمقالب الوسيطة، بجانب رفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من القرى.

وأكد رئيس مدينة بيلا، أنه جاري استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع المدينة والقري من خلال الوردتين الصباحية والمسائية التي تتم علي مدار اليوم.



فيما أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مدينة بلطيم، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا منا على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة، حيث تم متابعة سير العمل بجهاز النظافة والتجميل بشوارع المدينة، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى المداومة على ري وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، وصيانة صفايات الأمطار بالشوارع، بحضور مشرفي النظافة وفريق العمل المعاون لهم.