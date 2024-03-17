الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حملات نظافة مكثفة بمركزي بلطيم وبيلا في كفر الشيخ

إزالة تراكمات القمامة
إزالة تراكمات القمامة

كلف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهاز النظافة بالمدينة ورؤساء الوحدات القروية، باستمرار رفع المستجدات اليومية للقمامة من خلال حملات النظافة النهارية والمسائية بقطاعات وتقاسيم المدينة والقري والتوابع، ورفع مخلفات الأشجار وتفريغ الحاويات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 

  • إزالة تراكمات القمامة من الشوارع

وفي هذا السياق، واصل جهاز النظافة بالمدينة، حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات وإزالة الأشجار والحشائش في مختلف قطاعات وتقاسيم المدينة، تضمنت الحملات اليومية تنفيذ أعمال النظافة بالشوارع والأحياء، بالإضافة إلى قص الحشائش وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات الناتجة عنها من خلال إدارة التنمية بديوان مجلس المدينة، أيضًا تكثيف حملات النظافة في جميع أنحاء المدينة، مع التركيز على رفع المخلفات وتفريغ الحاويات في كافة المناطق.

وكثفت الوحدات القروية، بإشراف رؤساء القري، حملات النظافة الدورية بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع المخلفات والتراكمات وتفريغ الحاويات بالقري الأم والتوابع، ونقلها للمقالب الوسيطة، بجانب رفع كفاءة الإنارة العامة بعدد من القرى.

txt

حملات نظافة مكبرة بقرى مركز دسوق في كفر الشيخ

وأكد رئيس مدينة بيلا، أنه جاري استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع المدينة والقري من خلال الوردتين الصباحية والمسائية التي تتم علي مدار اليوم.


فيما أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مدينة بلطيم، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا منا على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة، حيث تم متابعة سير العمل بجهاز النظافة والتجميل بشوارع المدينة، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى المداومة على ري وتهذيب وتقليم الأشجار على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، وصيانة صفايات الأمطار بالشوارع، بحضور مشرفي النظافة وفريق العمل المعاون لهم.

تحسين الخدمات تراكمات القمامة ازالة المخلفات مركز بيلا مركز بلطيم

مواد متعلقة

تفاصيل ورابط التقديم في مسابقة "حفظة القرآن" للتحالف الوطني بكفر الشيخ

تحرير 53 محضر تمويني للمخابز والمحال المخالفة في كفر الشيخ

"التحالف الوطنى" ينظم مسابقة كبرى لحفظة القرآن فى كفر الشيخ

"صحة كفرالشيخ" تقدم خدمات "100 مليون صحة" بأماكن التجمعات طوال رمضان

محافظ كفرالشيخ يغلق محال ومعارض لمخالفتها قواعد السلامة

للتشجيع على زيادة الإنتاج.. ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية فى كفرالشيخ

حملات تموينية مكثفة بمركزى دسوق وبلطيم فى كفرالشيخ

حملات نظافة مكبرة بقرى مركز دسوق في كفر الشيخ

الأكثر قراءة

أسرار خطة غزو رفح وعلاقتها بالهدنة فى غزة

دفاع الملحن أحمد حجازي يطلب من المحكمة الرأفة بموكله بمناسبة شهر رمضان

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

إخماد حريق مول تجارى بمجمع البنوك فى التجمع الخامس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد

منطقة عازلة وطريق فاصل.. كواليس تغيير إسرائيل لشكل قطاع غزة بالكامل

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا