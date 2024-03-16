السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 53 محضر تمويني للمخابز والمحال المخالفة في كفر الشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، أنه يتابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت، 8 محاضر نقص وزن، و2 عدم إعلان، ومحضر لحوم، ومحضر صلاحية و3 متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

 

حملات تموينية مكثفة في قلين

فيما تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 38 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت، 12 محضرًا نقص وزن و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار،و4 محاضر عدم إلتزام، ومحضر تصرف دقيق و8 محاضر عدم نظافة و7 محاضر شهادة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

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وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

وتأتى هذه الحملات التموينية فى إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة العالية، وتمثل هذه المخالفات تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين، مما يستدعى تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويشجع المواطنين على الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية يلحظونها حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

 

مركز قلين مركز دسوق حملة تموينية محافظة كفرالشيخ تموين كفر الشيخ

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