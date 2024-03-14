"التحالف الوطنى" ينظم مسابقة كبرى لحفظة القرآن فى كفر الشيخ

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، عن تنظيم مسابقة كبري لحفظة القرآن بمحافظة كفر الشيخ، وذلك خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتم اختيار 30 فائزا وتكريمهم بجوائز قيمة وسيتم اختيار 3 فائزين من كل مركز من مراكز المحافظة.

فيما أكد الدكتور أسامة الأتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، عن تنفيذ مسابقة لحفظة القرآن الكريم على مستوى المحافظة، حيث تكريم عدد 30 فائزا باختيار كل 3 فائزين من مراكز "كفرالشيخ، قلين، دسوق، فوة، مطوبس، سيدي سالم، الرياض، بيلا، الحامول، بلطيم".

وكشف الأتربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" تفاصيل المسابقة، والتي تُقسم لـ 3 مستويات، الأول حفظ القران كاملا، والثاني حفظ نصف القرآن الكريم، والثالث حفظ ربع القرآن الكريم.

وتأتي تلك المسابقة بالتعاون منطقة الأزهر بكفرالشيخ، إدارة الوعظ بكفرالشيخ، مديرية الأوقاف بكفرالشيخ، قصر ثقافة كفرالشيخ.

وتابع منسق "التحالف الوطني" بكفر الشيخ، أن الإعلان عن المسابقة سيكون يوم الجمعة 15 مارس، الموافق 5 رمضان، على أن تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء 19 مارس، الموافق 9 رمضان.

وأشار إلى أن إعلان أسماء الفائزين سيكون يوم الأربعاء 20 مارس، الموافق 10 رمضان، ويقام حفل الختام يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفر الشيخ.

وأكد أنه يتم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية لهم، علي أن الجائزة للفائز في المستوي 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه للمستوي الثاني، و1000 جنيه للفائزين في المركز الثالث.

المسابقة تأتي في إطار جهود أمانة كفرالشيخ المستمرة لتعزيز وتشجيع الشباب والأطفال لحفظ القرآن الكريم، إن حفظ القرآن الكريم ليس فقط من واجباتنا الدينية، ولكنه أيضًا يمثل رمزًا لقوة وتميز المجتمع.

واختتم الدكتور أسامة الأتربي، تجرى المسابقة على مدار فترة زمنية محددة، حيث يتنافس المشاركون من جميع أنحاء المحافظة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

ويتم تقييمهم وفقًا لمعايير صارمة وعادلة من قبل لجنة تحكيم متميزة من العلماء والمشايخ المتخصصين في القرآن، بمنطقة الأزهر الشريف بكفرالشيخ، ومديرية الأوقاف بكفرالشيخ، وإدارة الوعظ بكفرالشيخ.