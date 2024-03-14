الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفرالشيخ يغلق محال ومعارض لمخالفتها قواعد السلامة

جولة المحافظ
جولة المحافظ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للإطلاع على سير العمل بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ كفرالشيخ يتفقد الشوارع

خلال الجولة، تفقد محافظ كفرالشيخ، "شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوى المهندس، وشارع حافظ بدوى، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع البحر، وشارع الاستاد"، فضلًا عن تفقد منطقة الأوقاف، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بكورنيش ميت يزيد، كما تابع كافة أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع، ووجه بسرعة الإنتهاء منها، كما قرر غلق عدد من المحال والمعارض لمخالفة القانون، وذلك لعدم التزامها بقواعد السلامة.

إنجاز جميع المشروعات في الموعد المحدد

شدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أى شخص يتسبب فى إعاقة عمل خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

txt

حملات تموينية مكثفة بمركزى دسوق وبلطيم في كفر الشيخ

حرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين أحد أهم أولوياته، وعبر المواطنين عن سعادتهم باستماع محافظ كفرالشيخ لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

تعد محافظة كفرالشيخ من المحافظات التى تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات فى كافة المجالات التنموية، وتسعى إلى الإستمرار فى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

تأتى هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التى يقوم بها محافظ كفرالشيخ، لمتابعة سير العمل لمختلف مشاريع المحافظة والوقوف على احتياجات المواطنين.

قواعد السلامة محال تجارية معارض كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ شوارع كفر الشيخ

مواد متعلقة

للتشجيع على زيادة الإنتاج.. ندوة إرشادية عن العمليات الزراعية فى كفرالشيخ

حملات تموينية مكثفة بمركزى دسوق وبلطيم فى كفرالشيخ

حملات نظافة مكبرة بقرى مركز دسوق في كفر الشيخ

تقديم 35 طلب ترخيص متنوع وإصدار 18 رخصة فورية بالمركز التكنولوجي بكفر الشيخ

تمويل 70 مشروعًا للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

تدريب الفتيات على تصنيع الكليم اليدوى بفوه فى كفر الشيخ

أبرز المعلومات عن قسم الغسيل الكلوى الجديد بمستشفى بيلا في كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ: إدراج برامج توعوية عن مخاطر الإدمان الإلكتروني

الأكثر قراءة

إقبال مستمر من المواطنين على شركات الصرافة لبيع الدولار

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

القبض على فتاة التيك توك "جوليا" بتهمة بث فيديوهات منافية للآداب

انهيار جديد للدولار مع زيادة تحويلات المصريين بالخارج.. الاقتصاد يحصد ثمار قرارات "المركزى"

جمعية رجال الأعمال: توحيد سعر الصرف مشجع للاستثمار الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"جيوبا" من المجاعة في غزة.. ماذا حدث خلال الـ24 ساعة الماضية

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة