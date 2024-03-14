محافظ كفرالشيخ يغلق محال ومعارض لمخالفتها قواعد السلامة

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للإطلاع على سير العمل بالمشروعات الخدمية الجارى تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ كفرالشيخ يتفقد الشوارع

خلال الجولة، تفقد محافظ كفرالشيخ، "شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوى المهندس، وشارع حافظ بدوى، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع البحر، وشارع الاستاد"، فضلًا عن تفقد منطقة الأوقاف، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بكورنيش ميت يزيد، كما تابع كافة أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع، ووجه بسرعة الإنتهاء منها، كما قرر غلق عدد من المحال والمعارض لمخالفة القانون، وذلك لعدم التزامها بقواعد السلامة.

إنجاز جميع المشروعات في الموعد المحدد

شدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أى شخص يتسبب فى إعاقة عمل خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرص محافظ كفرالشيخ على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم، مؤكدًا أن التواصل مع المواطنين أحد أهم أولوياته، وعبر المواطنين عن سعادتهم باستماع محافظ كفرالشيخ لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

تعد محافظة كفرالشيخ من المحافظات التى تولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد حققت خلال الفترة الماضية العديد من الإنجازات فى كافة المجالات التنموية، وتسعى إلى الإستمرار فى تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

تأتى هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات التفقدية التى يقوم بها محافظ كفرالشيخ، لمتابعة سير العمل لمختلف مشاريع المحافظة والوقوف على احتياجات المواطنين.