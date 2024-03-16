تفاصيل ورابط التقديم في مسابقة "حفظة القرآن" للتحالف الوطني بكفر الشيخ

ينشر موقع "الدستور" تفاصيل المسابقة الكبرى لحفظة القرأن بمحافظة كفر الشيخ، والذي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال شهر رمضان المبارك، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل وشروط المسابقة

وعن تفاصيل وشروط التقديم المسابقة ورابط التقديم ، يقول الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ: المسابقة تُقسم لـ 3 مستويات، الأول حفظ القران كاملا، والثاني حفظ نصف القرآن الكريم، والثالث حفظ ربع القرآن الكريم، حيث يتم اختيار 30 فائزا وتكريمهم بجوائز قيمة وسيتم اختيار 3 فائزين من كل مركز من مراكز المحافظة.

الاختبارات تبدأ يوم 9 رمضان

ومن المفترض أن الاختبارات يوم الثلاثاء 19 مارس، الموافق 9 رمضان، وإعلان أسماء الفائزين سيكون يوم الأربعاء 20 مارس، الموافق 10 رمضان، ويقام حفل الختام يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفر الشيخ، لافتا أنه يتم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية لهم، علي أن الجائزة للفائز في المستوي 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه للمستوي الثاني، و1000 جنيه للفائزين في المركز الثالث.

رابط التقديم

وأضاف منسق التحالف، خلال تصريحات خاصة "الدستور"، المستويات أن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا ؛ حتى سن 18 سنة، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم ؛ حتى سن 15 سنة، والمستوى الثالث (حفظ ربع القرآن الكريم ؛ حتى سن 10 سنوات، لافتا أن رابط التقديم هو كالأتي:

https://forms.gle/tPpFvwUpDx5ZkJ45A

ودعا منسق التحالف في كفر الشيخ، حفظة القرأن إلي التقديم في المسابقة من خلال الرابط المخصص لذلك، لافتا أن تكريم حفظة القرأن هو شرف كبير، موجها التهنئة لهم علي حفظهم القرأن الكريم في صدورهم.