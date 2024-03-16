السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تفاصيل ورابط التقديم في مسابقة "حفظة القرآن" للتحالف الوطني بكفر الشيخ

كفر الشيخ
كفر الشيخ

ينشر موقع "الدستور" تفاصيل المسابقة الكبرى لحفظة القرأن بمحافظة كفر الشيخ، والذي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال شهر رمضان المبارك، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

  • تفاصيل وشروط المسابقة

وعن تفاصيل وشروط التقديم المسابقة ورابط التقديم  ، يقول الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ: المسابقة  تُقسم لـ 3 مستويات، الأول حفظ القران كاملا، والثاني حفظ نصف القرآن الكريم، والثالث حفظ ربع القرآن الكريم،  حيث يتم اختيار 30 فائزا وتكريمهم بجوائز قيمة وسيتم اختيار 3 فائزين من كل مركز من مراكز المحافظة.

 

  • الاختبارات تبدأ يوم 9 رمضان

ومن المفترض أن الاختبارات يوم الثلاثاء 19 مارس، الموافق 9 رمضان، وإعلان أسماء الفائزين سيكون يوم الأربعاء 20 مارس، الموافق 10 رمضان، ويقام حفل الختام يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفر الشيخ، لافتا  أنه يتم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية لهم، علي أن الجائزة للفائز في المستوي 3 آلاف جنيه، و2000 جنيه للمستوي الثاني، و1000 جنيه للفائزين في المركز الثالث.

 

  • رابط التقديم

وأضاف منسق التحالف، خلال تصريحات خاصة "الدستور"، المستويات أن المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا ؛  حتى سن 18 سنة، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم ؛ حتى سن 15 سنة، والمستوى الثالث (حفظ ربع القرآن الكريم ؛ حتى سن 10 سنوات، لافتا أن رابط التقديم هو كالأتي:

https://forms.gle/tPpFvwUpDx5ZkJ45A

 

ودعا منسق التحالف في كفر الشيخ، حفظة القرأن إلي التقديم في المسابقة من خلال الرابط المخصص لذلك، لافتا أن تكريم حفظة القرأن هو شرف كبير، موجها التهنئة لهم علي حفظهم القرأن الكريم في صدورهم.

حفظ القران محافظة كفرالشيخ التحالف الوطني الرئيس السيسي الدكتور أسامة الاتربي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق استوديو الأهرام؟

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

وزير الشباب يكشف الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت.. وحقيقة علاجه بالخارج

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة