الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"قومي المرأة" بكفر الشيخ: ننتج 500 وجبة إفطار يوميا مجانا طوال شهر رمضان

الوجبات
الوجبات

أكدت الدكتور أماني شاكر رئيس المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، أنه قد تم تدشين "مطبخ المصرية" بمقر المجلس شهر رمضان، وذلك لطبخ وجبات إفطار توزع على غير القادرين والأسر الأكثر احتياجا.

  • الرئيس السيسي يهتم بمحدودي الدخل

وأضافت الدكتورة أماني شاكر، خلال تصريحات خاصة ل "الدستور"، أن ذلك يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث نقوم حاليا بإنتاج 500 وجبة إفطار في رمضان يوميا يتم توزيعهم على الأهالي في القري وخاصة التابعة لمبادرة “حياة كريمة”.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا والوقوف بجانبهم دائما.

 

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وأوضحت الدكتورة أماني شاكر، أن "مطبخ المصرية" مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب واعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.


ومؤخرا، فقد نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية علاجية بمحافظة كفر الشيخ في مختلف التخصصات بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع مستشفى كفرالشيخ الجامعي، ولتوقيع الكشف الطبي مجانًا على المرضى الأولى للرعاية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوقوف بجانب محدودي الدخل والاهتمام بهم.

وتم توقيع الكشف الطبي على كل المرضى الأولى بالرعاية في جميع التخصصات بقافلة طبية، وذلك لأهالي مراكز سيدي سالم وكفرالشيخ والحامول، وكانت القرى المستفيدة في تلك المراكز كالآتي "عزبة عاشور، النجار، أبوعليوة، وأبوعطية" التابعين لمركز سيدي سالم.

وكذلك قري "حامول السعيد، الزعفران، الثمانين، أبوعرفة، النشاوي، عزبة سعد، الحندقوقة" التابعين لمركز الحامول، وقري "عزبة الشرقى، لين، الدوار، والاخماس" التابعين لمركز كفر الشيخ، حيث بلغ عدد المرضي الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم مجانا 133 مريضا.

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