الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2023/2024، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور اماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبق، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.


وخلال الحفل كرّم رئيس جامعة كفر الشيخ، الطلبة المصريين والوافدين وذوي القدرات الفائقة المقيمين بالمدن الجامعية والفائزين فى الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة، كما عقد رئيس الجامعة لقاءً مفتوحًا مع طلبة المدن الجامعية.

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وعقب انتهاء الحفل، شارك الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، طلبة المدن الجامعية حفل الإفطار الجماعي، وذلك بهدف مد أواصر الود والألفة بين الطلاب والقيادات الجامعية، وخلق روح البهجة والسرور والمحبة بينهم في شهر رمضان الكريم، مشيدًا بجهود العاملين، وطالبهم برفع مستوى الخدمة بما يحقق رضا الطلاب المقيمين فى المدينة.


وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الاهتمام بأبناءها الطلاب وخاصة المغتربين منهم، وتوفير أجواء تعليمية ومعيشية على أعلى مستوى من الجودة، موضحًا أن المدن الجامعية ليست للسكن فقط وإنما هي مكان لممارسة الأنشطة الرياضية واللقاءات الطلابية والترفيهية وغيرها.

  • تسخير كافة إمكانيات جامعة كفر الشيخ لخدمة الطلاب والطالبات


وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته لتواجده ومشاركته طلبة المدن الجامعية حفل الإفطار الجماعي في جو أسري يعزز العلاقات الاجتماعية بين الطلبة والأساتذة، مؤكدًا ان إدارة الجامعة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة طلاب وطالبات العلم في المدن الجامعية، مشيدًا بمجهودات إدارة المدن في خدمة الطلاب، والحرص على راحتهم، وسعيهم الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لهم.


ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إدارة الجامعة تولي اهتمام كبير بطلبة المدن الجامعية المغتربين، وخاصة مع تزامن وجودهم فى شهر رمضان الكريم لاستمرار الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، حيث يتم توفير كافة أوجه الرعاية والدعم للطلبة طوال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية، وتهيئة الأجواء المعيشية المناسبة للاستذكار خلال الشهر الفضيل.


ولاقت الزيارة ارتياحًا لدى طلبة المدن الجامعية من المصريين والوافدين وذوي القدرات الفائقة والذين حرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رئيس الجامعة.

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