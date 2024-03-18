الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

عكفت على تربية أبنائي بعد وفاة زوجي.. الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية تسرد قصتها

السيدة وفاء
السيدة وفاء

"كنت لأولادي الأب والأم حتى أوصلتهم لبر الأمان واليوم هو الأسعد في حياتي" بتلك الجملة بدأت وفاء محمد أحمد علي ذو الـ 60 عاما، المقيمة بقرية دقلت بمحافظة كفر الشيخ والحاصلة على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، حديثها لـ"الدستور"، مؤكدة أنها قد أصبحت الأم والأب لأبنائها وخاصة بعد وفاة زوجها بعد 5 سنوات من الزواج.

 

الأم المثالية تسرد قصتها

وأضافت الأم المثالية، أعمل موظفة في مديرية الطرق بمحافظة كفر الشيخ وكنت أتكئ على زوجي شأني شأن أي سيدة متزوجة ولكن بعد وفاته فوجئت أنني أصبحت وحيدة أواجه صعوبات ومتاعب الحياة بمفردي وما أثقل حملي  أطفالي الذين أصبحوا في رقبتي مسئولة عنهم مسئولية كاملة، وهنا أدركت أنني لا بد من التصرف سريعا ومن هنا بدأت رحلة كفاحي، ووضعتهم نصب أعيني وبدأت في الاهتمام بهم والعمل على تقربهم إلى الله كخطوة أولى.

 

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وتابعت: بدأت في الاهتمام بتعليمهم ولم أقصر معهم إطلاقا ولم أشعرهم أبدا بأي نقص، وأتممت معهم المسيرة حتى حصل ابني على الماجستير في أصول الدين، وابني الأخر فهو حاليا يعمل ظابط بحري، وابنتي فقد حصلت على ليسانس في الحقوق.


واختتمت حديثها: "شعر أولادي بما حققته لهم ومن باب رد الجميل قاموا بتقديم أوراقي في مسابقة الأم المثالية على مستوى الجمهورية ولم أهتم كثيرا في بادئ الأمر لأنني لا أرى أنني قد قدمت شيئا غير عاديا فأنا تصرفت كأي أم في مكاني، ولكنني شعرت بسعادة غامرة للغاية عندما ورد لي اتصالا من وزارة التضامن يخبرني أنني قد حصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية وهنا سجدت شكرا لله على هذا التكريم الذي أثلج صدري وصدر أولادي وصاروا فخورين بي".

قرية دقلت الأم المثالية التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ وفاة الزوج

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