توزيع 4 ألاف كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع كفرالشيخ

بدأت جمعية الأورمان إحدى المؤسسات التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ في توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على 4000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن كفرالشيخ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزراة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

جاء ذلك ضمن التعاون المبرم بين جمعية الأورمان والشركة المصرية للإتصالات لتوزيع عدد 100 ألف كرتونة مواد غذائية بقرى ونجوع محافظات الجمهورية المختلفة وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بدءت في نشاطها الخيري الموسمي في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا وبخاصة القرى الأكثر احتياجا.