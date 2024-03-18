الإثنين 18 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 13 محضرًا خلال حملات تموينية فى مطوبس وبلطيم بكفرالشيخ

حملات تموينية
حملات تموينية

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أنه يتابع جهود الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجارى، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا بمركزى مطوبس وبلطيم، وضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وبعضها مجهولة المصدر.

حيث تابع محافظ كفرالشيخ جهود الحملة التموينية ببلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والتى أسفرت عن تحرير 9 محاضر متنوعة، ما بين عدم إعلان وشهادة صحية وعدم نظافة.

 

حملات تموينية بمطوبس

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الحملة التموينية بمطوبس، برئاسة اللواء حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والتى أسفرت عن تحرير 4 محاضر متنوعة، ما بين شهادة صحية وعدم إعلان وعدم نظافة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة للتحقيقات.

وفي هذا الإطار، كلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

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حملات نظافة مكثفة بمركزي بلطيم وبيلا في كفر الشيخ

كما شدد محافظ كفرالشيخ على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لوزارة التموين، أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمحافظة.

تأتى هذه الحملات التموينية في إطار حرص محافظة كفرالشيخ على ضبط الأسواق، وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة العالية، وتمثل هذه المخالفات تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين، ما يستدعي تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية يلحظونها حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

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