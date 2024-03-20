ننشر أسماء الفائزين بمسابقة التحالف الوطني لحفظة القرأن بكفر الشيخ (خاص)

حصل “الدستور” على قائمة بأسماء الفائزين في المسابقة الكبري لحفظة القرأن بمراكز محافظة كفر الشيخ والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسماء الفائزين كالأتي:

أسماء الفائزين بالمسابقة

* أولا: الفائزين في المستوي الأول وهم حفظة القرآن الكريم كاملا:

يمني أمين حاسم مغربي 11 عام، الزهراء عبد الناصر محمد ضاهر 14 عام، رحمه حامد سعد حويلة 17 عام، سهيلة نبيل محمد أبوطالب 17 عام، أحمد صالح سعد صالح 15 عام، هاجر حمادة محمد سليمان 14 عام، ألاء عبد المنعم صالح عبد القادر 17 عام، أدم محمد السيد 9 سنوات، يوسف موسي علي عيسي 17 عام، اسلام عاصم محمد بسيوني 17 عام.



* ثانيا: الفائزين في المستوي الثاني وهم حفظة نصف القرآن الكريم:

عائشة جلال السعيد 12 عام، رحمة شريف محمد عبده 14 عام، رقية أحمد طلال رمضان 9 أعوام، فاطمة ماجد محمد أبو المجد 15 عام، نورالهدي عبد الله طه 13 عام، مي عبد المولي إبراهيم أحمد 14 عام، رقية صلاح عبد السلام محمد 14 عام، سامح سمير احمد جاد 12 عام، سهيلة عبد الرحمن صلاح عثمان 14 عام، عمر محمد شفيق البسيوني 8 سنوات.

* ثالثا: الفائزين في المستوي الثالث وهم حفظة ربع القران الكريم:

لمي محمد أبو العزم عبد الحافظ 9 سنوات، مريم محمد راضي 9 سنوات، محمد محمود جمعة فايد 8 سنوات ، إياد محمد رجب الطريني 9 سنوات، احمد مسعد أحمد بدر 9 سنوات، عمر أحمد نبيل 8 سنوات، أحمد محمد عرفة محمد 9 سنوات، هادي ابراهيم محمد شاهين 9 سنوات، هنا محمد أحمد مصطفي 9 سنوات، روضة احمد محمد السيد 9 سنوات.

وعن جوائز المسابقة يقول الدكتور محمد الإتربي، منسق التحالف الوطني بكفر الشيخ لـ "الدستور"، أن الفائز في المستوي الأول له مسابقة قدرها 3 ألاف جنيها، والفائز في المستوي الثاني له مسابقة قدرها 2000 جنيها، والفائز في المستوي الثالث له مسابقة قدرها 1000 جنيها، وأنه سيقام حفل الختام يوم السبت 23 مارس، الموافق 13 رمضان، بقاعة المؤتمرات بقصر ثقافة كفر الشيخ، وسوف يتم تكريم الفائزين في المسابقة وتقديم الجوائز والشهادات التقديرية لهم.