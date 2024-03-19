وكيل "أوقاف كفرالشيخ" يحاضر فى الملتقى الفكرى بمسجد الاستاد

ألقى الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، محاضرة دينية في الملتقى الفكري بمسجد الاستاذ بكفرالشيخ بعنوان “ حفظ الجميل”.

يأتي ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1445 - 2024، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة الدعوية للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

رفع المستوى التثقيفى والتوعوى لدى المواطنين

وأكد وكيل الوزارة أن مثل هذه الندوات والمؤتمرات والملتقيات الفكرية تهدف إلى عدة أمور، من أهمها: المساهمة في رفع المستوى التثقيفي والتوعوي لدى الجماهير، وتوجيه الوعي القومي ذي الطابع والمضمون الوطني للجماهير من خلال نشر الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، والثقافة الرشيدة، والتكافل الاجتماعي، والعمل كذلك على ترسيخ قيم الحوار والمشاركة الإيجابية، والاستفادة الجادة من الوقائع والانتصارات التاريخية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل، والوصول بأيدي الناس إلى جميع أوجه الخير.



وفي سياق منفصل، أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ اليوم الخميس، عن توزيع طن لحوم صكوك الإطعام هدية من وزارة الأوقاف، للأسر الأولى بالرعاية بـ 4 مراكز بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن التوزيع شمل 4 مراكز هي «كفر الشيخ، قلين، سيدى سالم، الرياض»، حيث سلمت مديرية الأوقاف اللحوم إلى مديرية التضامن الاجتماعي ليتم توزيعها على الأسر الأولي بالرعاية من خلال الجمعيات الخيرية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي للأسر المستهدفة بمناسبة شهر رمضان الكريم.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هذه المبادرة تأتى في إطار حرص الدولة على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء عنهم، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والمساندة لهم من خلال مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالسيخ، والشيخ ماهر محمود، رئيس قسم شئون القرآن بـ مديرية أوقاف كفر الشيخ، ومحمد عبدالحميد، مدير عام الحماية الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعى.