تحصين 31 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية فى كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تحصين 23720 طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7000 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ.

تحصين الطيور يقلل من انتشار الفيروسات

أكد محافظ كفرالشيخ أن التحصين ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور يقلل من انتشار الفيروسات، ويعد أداة مهمة لحماية الطيور والبشر على السواء، ويضمن سلامة الأغذية ومنع انتشار الفيروسات إلى منتجات الدواجن، مشيرًا إلى أهمية التطهير المستمر لأماكن ومزارع التربية بكل أنواعها ومحلات بيع الطيور الحية، وتقديم الإرشادات الدائمة وطرق الوقاية من مخاطر الإنفلونزا والأمراض الفيروسية.

من جهته؛ قال الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 30 عينة ما قبل البيع من مزرعتين بإجمالى 15000 طائر، ومنح 5 تصاريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.

ومؤخرا، شهدت قرية المرازقة التابعة لمركز قلين بكفرالشيخ قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتعاون بين مديرية الطب البيطري بالمحافظة وكلية الطب البيطري بجامعة كفرالشيخ، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

وتمكنت القافلة من إجراء الكشف البيطري على 564 حالة من الماشية والطيور، حيث قام الأطباء بمديرية الطب البيطري وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ بتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لـ500 طائر، و62 حالة باطنة، وحالتين جراحة، وجرى صرف العلاج اللازم بالمجان.