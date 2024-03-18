تنفيذ 2846 مشروعًا تنمويًا صغيرًا ومتناهي الصغر بكفر الشيخ

أعلنت جمعية المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنها قامت بدعم 2846 أسرة بمحافظة كفر الشيخ ضمن الأسر الأولى بالرعاية وذلك من خلال توزيع مشاريع تنموية تنوعت ما بين محلات تجارية وورش نجارة أو حياكة أو حدادة أو تسليم رؤوس المواشي وذلك على مدار أكثر من 10 سنوات فى جميع مراكز المحافظة، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ.

يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أكدت د.ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين جميع المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهه بضرورة زيادة أعدادالمستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تخفيف العبء من علي كاهل المواطنين البسطاء

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية ومنذ تأسيسها الهدف الرئيسي الذى تسعى لتحقيقه هو التنمية المستدامة ورفع شعار نعم للمشروعات الحرفية، حيث تتقبل الجمعية جميع أفكار المشروعات وتنفذها للمحتاج على الوجه الذى يمنحه كل وسائل العمل والربح، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثراحتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة.

ولفت شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفرالشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.