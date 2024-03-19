كسح مياه الأمطار وتطهير شبكات الصرف الصحي في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم شن حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وكسح مياه الأمطار وتطهير شبكات صفايات الأمطار، وخطوط الصرف الصحي.

رفع 120 طن قمامة وكسح مياه الأمطار من أحياء وشوارع المدينة

وتابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة، وتم رفع 120 طن قمامة، وكسح مياه الأمطار من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

رفع 110 أطنان مخلفات قمامة في مدينة دسوق

وتابع محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حملات النظافة برفع 110 طن مخلفات قمامة، وكسح مياه الأمطار بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى من بينها " قري محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب"، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية أهمها محطات المياه والصرف بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برفع 100 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة لمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة ببيلا

وتابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة، بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت 90 طن وازاله التراكمات بكافة شوارع المدينة وقري المركز، وكسح مياه الأمطار بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا - إبشان».

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 50 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

تمهيد الشوارع الرئيسية في مدينة برج البرلس

كما تابع "نور الدين"، جهود الوحدة المحلية لمدينة برج البرلس، في حملات النظافة والإشغالات، حيث تم رفع 60 طن مخلفات قمامة، وتمهيد الشوارع الرئيسية، بالإضافة لأعمال زراعة الأشجار، وتسوية وتمهيد المناطق المنخفضة منعا لتجمع الأمطار.

وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، في أعمال النظافة اليومية بالمدينة والقري، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة الذى بلغ 90 طن من القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، الحملات اليومية لضبط الأسواق والمرور على المحال والمنشآت التجارية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، في حملات النظافة الإشغالات ورفع 110 ـطنان قمامة بقرى ومدينة مطوبس، فضلًا عن حملات الإنارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة نظيفة لهم ومتابعة مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية، والمداخل والمخارج، ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة.