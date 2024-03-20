الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يوزع شنطًا رمضانية على 500 أسرة أولى بالرعاية بكفرالشيخ

التحالف الوطني
التحالف الوطني

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مسيرته في الوقوف بجانب محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، خاصة طوال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل ومراعاتهم والوقوف بجانبهم، وقد تجسد ذلك جليا بقيام التحالف الوطني بتعبئة شنط رمضانية وتوزيعهم على 500 أسرة أولي بالرعاية بمحافظة في كفر الشيخ

منسق التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ يكشف التفاصيل

وأكد الدكتور أسامة الإتربي، منسق التحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه يتم حاليا تعبئة 500 شنطة رمضانية بكافة السلع الغذائية الضرورية تمهيدا لتوزيعها مجانا على 500 أسرة أولي بالرعاية بقري مركز بيلا، ويأتي ذلك ضمن مجهودات التحالف لرفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل.

محتويات الشنطة الرمضانية

وأضاف منسق التحالف، أن محتويات الشنطة الرمضانية هي كالأتي: "سكر، زيت، صلصة، عصير، شاى، مكرونة، شعريه، لسان عصفور، ملح، فول، جبنه، مياه معدنيه"، لافتا أنه يتم حاليا تعبئتهم علي أيدي متطوعين.

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من جهتها، فقد أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزراة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

ومؤخرا، فقد بدأت جمعية الأورمان إحدى المؤسسات التي تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ في توزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية على 4000 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

قري بيلا التحالف الوطني شنط رمضانية محافظة كفر الشيخ جمعية الأورمان

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