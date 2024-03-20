الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

منسق التحالف الوطنى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أكبر مسابقة لحفظة القرآن بكفر الشيخ

مسابقة لحفظة القرآن
مسابقة لحفظة القرآن الكريم بمحافظة كفر الشيخ

قال الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام لأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، أنه قد تم تنظيم أكبر مسابقة لحفظة القرآن الكريم في المحافظة بجميع المراكز في تمام الساعة 11 صباحًا، وشارك فيها 3000 متسابق، وتم تشكيل لجنة مميزة للمراقبة والتقييم، وضمت أعضاء من  الأوقاف، والأزهر الشريف، وهيئة الوعظ والإرشاد.

  • تشجيع الشباب على حفظ القرآن وفهمه

وأكد الدكتور أسامة الإتربي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه قد تم تنظيم المسابقة بهدف تعزيز حفظ القرآن الكريم وتشجيع الشباب على الاهتمام به وتعميق فهمه، حيث أدى المشاركون تلاوة مختلفة من القرآن الكريم وأجزاء محددة منه، وقامت اللجنة المميزة بتقييم أداء كل متسابق استنادًا إلى دقة تلاوته، وتجويده، وفهمه للمعاني القرآنية.

txt

"التحالف الوطنى" ينظم مسابقة كبرى لحفظة القرآن فى كفر الشيخ

وأضاف منسق التحالف الوطني، أن المسابقة بفوز 30 متسابقًا ومتسابقة حققوا أعلى الدرجات وفازوا في المسابقة، و ستقام حفلة الختام يوم السبت المقبل في قصر ثقافة كفرالشيخ، حيث سيتم تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز، و يعد هذا الحدث فرصة للاحتفاء بجهود المشاركين وتشجيعهم على المضي قدمًا في دراسة وحفظ القرآن الكريم، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية في المجتمع.

وتابع: سيتم عقد حفلة الختام يوم السبت القادم في قصر ثقافة كفر الشيخ، ويعتبر هذا الحدث إنجازًا كبيرًا للمسابقة وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يشجع ويحفز الشباب على حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية والثقافية في المحافظة.

وأعرب الإتربي عن شكره وتقديره لمنسقي أمانات التحالف داخل مراكز محافظة كفرالشيخ على جهودهم المبذولة في تنظيم المسابقة،ولمتطوعي التحالف الوطني بالمحافظة. إن تعاونهم وتنظيمهم الجيد ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام.

أيضًا، وجه الإتربي الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة الثقافة ونقيب المعلمين على دعمهم وتوفير الأمان اللازم لإقامة المسابقة. لقد سهمت جهودهم في إنشاء بيئة آمنة وملائمة للمتسابقين والحضور.

كما أعرب عن شكره لوكيل وزارة الأوقاف ومدير إدارة الوعظ ورئيس المنطقة الأزهرية على تعاونهم ومساهمتهم في توفير المشايخ الماهرين لتسميع المتسابقين. إن تلك المساهمة القيمة كان لها تأثير كبير في إثراء تجربة المتسابقين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء، لافتا إلى أن تعاون وجهود الجميع تجاه هذه المسابقة للحفظة تعكس روح العمل الجماعي والتعاون لتعزيز التربية الدينية والثقافية في محافظة كفرالشيخ. نحن ممتنون لكل الشخصيات والجهات الداعمة التي ساهمت في نجاح هذا الحدث النوعي.

حفظ القران التحالف الوطني مديرية الأوقاف الأزهر الشريف محافظة كفرالشيخ

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إعدامات ميدانية داخل مجمع الشفاء الطبى بغزة

عاجل| شوبير يحسم الجدل.. هذه محطة رمضان صبحى بعد بيراميدز

عاجل.. بقوة 5.7 درجة.. زلزال يضرب باكستان

فصل أجهزة التنفس الصناعى عن أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

حسين دعسة

حركة"فتح" والحرب: التحولات والتداعيات فى اليوم التالى فلسطينيًا

جمال-أسعد

الجنة والفكر الدينى

لواء. محسن الفحام

الرئيس بين رجاله وأبنائه

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة! «١»

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

المكتب الحكومى بقطاع غزة يكشف تفاصيل مجزرة الاحتلال الإسرائيلى بمستشفى الشفاء

الهيئة الإسلامية المسيحية تدين هجوم المستعمرون الإرهابي على مقر الأونروا في القدس

مقتل جندى إسرائيلى فى معارك شمال غزة.. وارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ251