منسق التحالف الوطنى يكشف لـ"الدستور" تفاصيل أكبر مسابقة لحفظة القرآن بكفر الشيخ

قال الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام لأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفر الشيخ، أنه قد تم تنظيم أكبر مسابقة لحفظة القرآن الكريم في المحافظة بجميع المراكز في تمام الساعة 11 صباحًا، وشارك فيها 3000 متسابق، وتم تشكيل لجنة مميزة للمراقبة والتقييم، وضمت أعضاء من الأوقاف، والأزهر الشريف، وهيئة الوعظ والإرشاد.

تشجيع الشباب على حفظ القرآن وفهمه

وأكد الدكتور أسامة الإتربي، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه قد تم تنظيم المسابقة بهدف تعزيز حفظ القرآن الكريم وتشجيع الشباب على الاهتمام به وتعميق فهمه، حيث أدى المشاركون تلاوة مختلفة من القرآن الكريم وأجزاء محددة منه، وقامت اللجنة المميزة بتقييم أداء كل متسابق استنادًا إلى دقة تلاوته، وتجويده، وفهمه للمعاني القرآنية.

وأضاف منسق التحالف الوطني، أن المسابقة بفوز 30 متسابقًا ومتسابقة حققوا أعلى الدرجات وفازوا في المسابقة، و ستقام حفلة الختام يوم السبت المقبل في قصر ثقافة كفرالشيخ، حيث سيتم تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز، و يعد هذا الحدث فرصة للاحتفاء بجهود المشاركين وتشجيعهم على المضي قدمًا في دراسة وحفظ القرآن الكريم، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية في المجتمع.

وتابع: سيتم عقد حفلة الختام يوم السبت القادم في قصر ثقافة كفر الشيخ، ويعتبر هذا الحدث إنجازًا كبيرًا للمسابقة وللتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث يشجع ويحفز الشباب على حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية والثقافية في المحافظة.

وأعرب الإتربي عن شكره وتقديره لمنسقي أمانات التحالف داخل مراكز محافظة كفرالشيخ على جهودهم المبذولة في تنظيم المسابقة،ولمتطوعي التحالف الوطني بالمحافظة. إن تعاونهم وتنظيمهم الجيد ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام.

أيضًا، وجه الإتربي الشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل وزارة الثقافة ونقيب المعلمين على دعمهم وتوفير الأمان اللازم لإقامة المسابقة. لقد سهمت جهودهم في إنشاء بيئة آمنة وملائمة للمتسابقين والحضور.

كما أعرب عن شكره لوكيل وزارة الأوقاف ومدير إدارة الوعظ ورئيس المنطقة الأزهرية على تعاونهم ومساهمتهم في توفير المشايخ الماهرين لتسميع المتسابقين. إن تلك المساهمة القيمة كان لها تأثير كبير في إثراء تجربة المتسابقين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء، لافتا إلى أن تعاون وجهود الجميع تجاه هذه المسابقة للحفظة تعكس روح العمل الجماعي والتعاون لتعزيز التربية الدينية والثقافية في محافظة كفرالشيخ. نحن ممتنون لكل الشخصيات والجهات الداعمة التي ساهمت في نجاح هذا الحدث النوعي.