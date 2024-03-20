الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: حملات مكثفة بالأسواق لمكافحة الغش التجاري

جانب من الحملات بالمحال
جانب من الحملات بالمحال التجارية

كلّف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ومحاربة الاحتكار والغش التجارى، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، بما فى ذلك الغلق الإدارى والغرامات المالية.

كما كلف المحافظ مديرية التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجهاز حماية المستهلك، والغرفة التجارية بالمحافظة، بالتنسيق لفرض الرقابة على الأسواق ومنافذ السلع ومحال الجزارة والدواجن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وإعلان أسعار السلع في أماكن واضحة للمواطنين.

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حملات نظافة مكثفة بمركزي بلطيم وبيلا في كفر الشيخ

أشار محافظ كفرالشيخ إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال معارض "أهلًا رمضان" التى تم تنظيمها فى جميع مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة فى أسعار السلع.

وتأتى هذه التوجيهات فى إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مخفضة.

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