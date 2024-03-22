الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد اعتمادها رسميا.. ننشر تعريفة المواصلات الجديدة في كفر الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، تعريفة ركوب المواصلات الجديدة، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين والسولار حسب قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تماشيا مع الأسعار العالمية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم وضع استيكر علي سيارات الأجرة ( سرفيس داخل المدينة - خطوط داخلية بين المراكز - خطوط خارجية بين المحافظة والمحافظات الأخري) موضحا عليه خط السير والتعريفة المقررة وعدد الركاب، داعيا رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف بمتابعة الإلتزام بالنسب المقررة وإعلان هذه التسعيرة في مكان واضح بمواقف السيارات وكذا عدد الركاب وخطوط السير المقررة للسيارة.

إلزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة إلزام سائقي سيارات الأجرة بوضع ملصق علي زجاج السيارة بتعريفة الركوب وخط السير ووضع قائمة بالتعريفة بمداخل ومخارج مواقف سيارات الأجرة بجميع المراكز والمدن، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن، والجهات الآخرى المعنية بمتابعة مواقف سيارات الأجرة علي مدار 24 ساعة والتواصل مع المواطنين ميدانيًا وعدم السماح باستغلالهم من قِبل السائقين.

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وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا الي جنب مع مواطنيها ضد أي استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114 أو الاتصال بغرفة العمليات وإدارة الأزمات علي الرقم 0473220792، مشددًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، قد تفقد اليوم الجمعة، مجمع المواقف بمدينة كفر الشيخ " الموقف الجديد والموقف القديم، للاطمئنان على سيّر وانتظام العمل بمواقف سيارات الأجرة، واستمع محافظ كفر الشيخ لعدد من المواطنين بمجمع المواقف، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_13
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_13
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_12
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_12
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_10
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_10
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_11
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_11
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_9
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_9
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_7
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_7
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_6
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_6
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_8
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_8
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_5
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_5
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_3
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_3
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_2
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_2
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_4
قرار رقم 519 بالتعريفة تعديل تعريفة الركوب لجميع خطوط سيارات الاجرةبنطاق دائرة المحافظة(4)_4
أسعار البنزين أسعار السولار مواصلات كفر الشيخ محافظة كفرالشيخ ركوب المواصلات

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