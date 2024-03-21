الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف.. "الأورمان" توزع كراتين رمضان على 1000 أسرة بكفر الشيخ

توزيع الكراتين
توزيع الكراتين

تواصل جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الأسبوع الثاني من شهر رمضان فى توزيع كراتين رمضان علي أهالي محافظة كفر الشيخ.

 وتم توزيع 1000 كرتونة سلع غذائية على 1000 أسرة أولى بالرعاية بقرى مركز سيدي سالم، وهي القصابي وسدخميس وابو عوض والسخاوي والزينى والعفيفي وشاهين والزبيدة والسحماوى.

 

"التضامن": المبادرة هدفهاإدخال البهجة علي الأسر الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن  مبادرة توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة فى الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلًا عن العمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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التحالف الوطنى يوزع الشنط الرمضانية على 500 أسرة فى كفر الشيخ

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جميع الاسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء المحافظة، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم.

تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخيرية بمحافظة كفر الشيخ

واختتم شعبان، أن الجمعية بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم  الأضاحى.

التحالف الوطني جمعية الأورمان سيدي سالم محافظة كفر الشيخ شنط رمضانية

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