محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة

كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، برفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في جميع أنحاء المحافظة، واستبدال وحدات الإضاءة القديمة بوحدات LED موفرة للطاقة، وتركيب كشافات جديدة في المناطق التي تعاني من نقص الإنارة، وصيانة شبكات الكهرباء المغذية لمنظومة الإنارة، وتنفيذ حملات توعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، ويأتي ذلك في إطار حرصه على توفير بيئة آمنة وخدمات متقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.

رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة في مركز دسوق

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة جمال ساطور، فى أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة وتركيب كشافات الإنارة، ومراجعة صلاحية العوازل، وأعمدة ووصلات الكهرباء، وتغيير الأسلاك المتهالكة، بمزلقان السنترال، وطريق المستشفى العام، فضلًا عن صيانة عطل مفاجئ بمحول مساكن أبوطاحون.

محافظ كفرالشيخ يتابع رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمركز قلين

كما تابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برئاسة اللواء خالد كشك، فى أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وصيانة وتركيب كشافات الإنارة، بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، والطريق العام وطريق قلين- دسوق.

وتعد منظومة الإنارة العامة من أهم الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين، وتشهد محافظة كفرالشيخ العديد من المشاريع التنموية فى مختلف المجالات منها "مشاريع رفع كفاءة ورصف الطرق، مشاريع تطوير البنية التحتية، مشاريع إنشاء مدارس ومستشفيات ووحدات صحية جديدة، مشاريع تنمية الريف وتبطين الترع".

وتسعى المحافظة إلى جذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع وضع المحافظة على خريطة الاستثمار المحلية والعالمية، وأيضًا ألحقها بقطار التنمية ونفض عنها غبار الإهمال الذي استمر لسنوات.